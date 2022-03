Nintendo Switch Online per iPhone e iPad è tutta nuova

Dopo anni di disponibilità su App Store, l’app Nintendo Switch Online per iOS e iPadOS ha finalmente ricevuto un grande aggiornamento con la versione 2.0. Il tempismo suona come un regalo, considerando che l’upgrade arriva pochi giorni dopo che la console Nintendo Switch ha compiuto cinque anni. Ecco tutte le novità introdotte con questo aggiornamento.

L’app Nintendo Switch Online su iOS, fondamentalmente, serviva per consentire ai giocatori di utilizzare la funzione di chat vocale durante le partite con giochi selezionati come, ad esempio, Splatoon 2. Adesso, l’app è stata rinnovata con alcune funzionalità, sebbene sia ancora molto semplice e non ugualmente utile come l’app PS di Sony.

L’app ha una nuova scheda principale e presenta diverse informazioni, come amici online, giochi con servizi specifici e chat vocale. Inoltre, gli utenti potranno adesso accedere alle impostazioni e saperne di più su notifiche, chat vocali, avvisi e altro.

Oltre alla riprogettazione dell’interfaccia, Nintendo Switch Online mostra finalmente quali amici sono online e consente di cambiare chi può vedere il proprio stato online. Non solo, Nintendo sta finalmente rendendo più facile controllare e copiare il proprio codice amico, così da inviarlo a un amico o aggiungerlo alla propria biografia di Twitter, ad esempio.

La società giapponese afferma che sono state apportate altre piccole modifiche all’app. Ad ogni modo, la multinazionale di Mario è ancora indietro quando si tratta di funzionalità per la companion app per la sua console. Ad esempio, con l’app PS, i giocatori possono controllare il negozio PS5, acquistare giochi, aggiungere amici e altro ancora. Con Nintendo Switch Online, molte di queste funzioni non sono disponibili.

Ad ogni modo, la versione 2.0 dell’app è gratuita. La si può scaricare gratis direttamente da qui, mentre per iniziare ad utilizzarla sarà necessario inserire le credenziali del proprio account Nintendo.

A febbraio le vendite di Nintendo Switch hanno superato quelle di Nintendo Wii.