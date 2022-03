Apple fa una offerta multi miliardaria per i diritti NFL

Apple vorrebbe l’accordo con la NFL per ottenere i diritti di streaming live online delle partite di football americano, più il pacchetto NFL Sunday Ticket e anche una partecipazione in NFL Media, così da incrementare il numero dei contenuti proposti nel catalogo di Apple TV+.

La NFL sta preparando offerte per una serie di pacchetti per le emittenti e i servizi di streaming. In un rapporto apparso negli scorsi giorni, sarebbe trapelato che Apple sia una delle aziende in corsa per acquisire i diritti, ma vorrebbe farlo in un unico accordo congiunto.

Secondo fonti di Front Office Sports, la NFL offre tre asset, costituiti da una partecipazione in NFL Media, oltre al pacchetto NFL Sunday Ticket e ai diritti per le partite in streaming live tramite smartphone e tablet.

Piuttosto che tentare di assicurarsi solo uno o due pacchetti, le fonti del rapporto affermano che Apple è interessata a un accordo onnicomprensivo. Secondo la fonte, dunque, Apple starebbe pensando in grande, volendo raggruppare tutti i servizi in un unico grande pacchetto NFL.

Sebbene il valore complessivo del potenziale accordo non sia stato riportato, il solo ticket per le partite della domenica della NFL in teoria porterebbe tra i 2 e i 2,5 miliardi all’anno per la lega. Il potenziale accordo di Apple con la NFL è emerso per la prima volta nel luglio 2021, con la NFL alla ricerca di un nuovo partner di streaming dopo la scadenza dell’accordo con DirecTV per Sunday Ticket dopo il 2022.

Sebbene Apple non abbia davvero un pedigree nei media sportivi, ha un importante servizio di streaming in Apple TV+, che potrebbe espandersi considerevolmente utilizzando lo sport. In teoria Apple potrebbe offrire un secondo pacchetto sportivo insieme al pacchetto di contenuti Apple TV+ esistente.

A gennaio, i rapporti indicavano che Apple era in “trattative serie” per trasmettere le partite della Major League Baseball su Apple TV+. Il mese successivo, Apple si è assicurata un documentario in dieci parti intitolato “The Dynasty”, una serie che esplora gli ultimi due decenni delle fortune dei New England Patriots nella NFL.

Destinato ad Apple TV+, lo spettacolo utilizzerà centinaia di interviste con giocatori, allenatori e dirigenti dei Patriot attuali ed ex, oltre a filmati inediti. Lo spettacolo è prodotto da Imagine Documentaries e NFL Films.

