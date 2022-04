NIO, la stella cinese delle auto elettriche sfiderà iPhone

Sebbene il CEO di NIO, William Li, abbia recentemente ammesso che l’azienda è solo in fase di ricerca, la conferma è chiara: il colosso cinese sta esplorando possibilità di produrre propri smartphone. Non solo, Li ha ben in mente anche quale sia il rivale con cui concorrere: no, non Xiaomi, bensì Apple.

Per chi non lo sapesse, NIO è una casa automobilistica EV fondata in Cina nel 2014, che da allora si è rapidamente affermata come uno dei principali marchi del settore, a partire dalla linea di SUV ES8, ES6 ed EC6.

Secondo un recente rapporto dell’agenzia di stampa cinese Sina, il CEO di NIO William Li ha parlato chiaramente in un talk show locale sulle altre potenziali iniziative che la casa automobilistica potrebbe intraprendere, nonché su alcuni ostacoli in cui la stessa società potrò incorrere.

Nel prossimo futuro di NIO potrebbero esserci gli smartphone. Durante il talk show, Li ha ammesso pubblicamente per la prima volta che NIO sta esplorando la produzione di propri telefoni, chissà anche in grado di intrerfacciarsi con le proprie vetture. Il CEO di NIO ha affermato che, sebbene la sua ultima piattaforma EV sia dotata di tecnologia a banda ultralarga (UWB), Apple non offre un’interfaccia aperta. La preoccupazione della società potrebbe essere quella di trovarsi in futuro con una concorrente come Apple Car, in grado di interfacciarsi al meglio con una base di iPhone praticamente inarrivabile e impareggiabile.

Durante la stessa apparizione televisiva, William Li è stato così audace nel dire che l’approdo nel panorama degli smartphone potrebbe far parte della strategia di NIO di alleggerire le eventuali “onde d’urto” che una vettura Apple potrebbe portare nel mercato.

Anche altre aziende tecnologiche si stanno cimentando con i veicoli elettrici, specialmente in Cina, e apparentemente sono molto più avanti di Apple, ma NIO non li vede come una minaccia. Aziende cinesi come Foxconn e Baidu sono già coinvolte nella produzione di veicoli elettrici, mentre il gigante degli smartphone Xiaomi ha lanciato la propria divisione automobilistica e sta costruendo una fabbrica in grado di produrre 300.000 veicoli elettrici all’anno.

Tuttavia, CnEVPost sottolinea che i veicoli elettrici di Xiaomi saranno rivolti al mercato medio quando arriveranno nel 2024, al prezzo compreso tra 23.650 e 47.300). Non stupisce che NIO non consideri Xiaomi come un rivale, considerando che la sua auto meno costosa ha un listino di 56.500) dollari.