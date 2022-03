Progetto Apple Car avanti piano, ora si riorganizza il team

Il team di dipendenti Apple che lavora sull’ormai fantomatico veicolo elettrico della Mela è stato smembrato per un periodo e deve essere riorganizzato al fine di avviare la fabbricazione in serie della vettura entro il 2025.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un tweet, lasciando intendere l’esistenza di problemi all’interno del team di Apple che si occupa dello sviluppo del veicolo.

Macrumors evidenzia che i piani di Apple relativi alla produzione di questo veicolo hanno subìto numerose battute di arresto da quando il progetto sarebbe stato approvato, nel 2014, inclusi svariati cambiamenti di leadership.

The Apple Car project team has been dissolved for some time. The reorganization within the next three to six months is necessary to achieve the goal of mass production by 2025. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 15, 2022

A novembre dello scorso anno, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple stava accelerando i lavori in corso, puntando ad un veicolo elettrico con complete funzionalità di guida autonoma. Lo stesso Gurman ha riferito dell’obiettivo di Apple di arrivare sul mercato con il veicolo nel 2025, ma voci circolate nei mesi passati hanno riferito che l’azienda potrebbe essere costretta a spostare l’arco temporale di riferimento per via di sfide nello sviluppo che costringerebbero a ritardare ancora una volta l’uscita.

Kevin Lynch, Vice President of Technology di Apple, da settembre dello scorso anno ha assunto la gestione operativa della divisione che si occupa di progetti legati ai veicoli a guida autonoma. Apprezzato per il suo lavoro nell’ambito dello sviluppo di Apple Watch, a Lynch tocca il compito di mettere tutti in riga, sovraintendendo il gruppo che include i vari ingegneri responsabili della progettazione hardware e altri che si occupano di sensori per la guida autonoma. Se sarà in grado di mettere insieme il puzzle di quanto – presumibilmente rimasto da anni di ricerca della Casa di Cupertino in questo settore, nella migliore delle ipotesi mancano “solo” tre anni all’annuncio ufficiale di Apple Car (o come si chiamerà il primo, presunto, veicolo della Mela).

