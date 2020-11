Nisus Writer Pro pronto per macOS Big Sur e Mac ARM

Gli sviluppatori di Nisus Software hanno annunciato la disponibilità di Nisus Writer Pro 3.2, ultima versione di un apprezzato word processor per macOS. Nisus Writer Pro 3.2 è un aggiornamento importante, con supporto per macOS Big Sur, i Mac con CPU Apple Silicon, la Dark Mode di macOS, numerosi bug fix e migliorie.

“Il supporto a macOS Big Sur, Apple Silicon e della Dark Mode, rafforza il nostro impegno per una esperienza di scrittura di primo livello sul Mac”, spiega Jerzy Lewak, Presidente e CEO of Nisus Software. “Per oltre 30 anni siamo stati in prima linea con le nuove tecnologie del Mac, e le ultime aggiunte dimostrano il nostro impegno nell’integrare funzionalità a beneficio della creatività e passione per la scrittura dei nostri utenti”.

Le novità si integrano in un già ricco set di funzionalità che prevedono una moderna interfaccia, supporto testo multilingua, potenti funzionalità di cerca e sostituisci, gestione stili, riferimenti incrociati, segnalibri, tabelle dei contenuti, indici e un formato nativo (RTF) che è leggibile praticamente da qualsiasi elaboratore di testi. Nisus Writer integra macro che consentono di elaborare i testi automaticamente in vari modi oltre a offrire funzioni per l’analisi numerica. Una di queste macro consente, ad esempio, di valutare espressioni matematiche, incluse funzioni standard, con un solo comando da menu.

Nisus Writer Pro 3.2 richiede Mac OS 10.11 o seguenti. L’applicazione è venduta 69,99 euro sul Mac App Store. L’aggiornamento da versioni precedenti costa 45$. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa, funzionante per 15 giorni.