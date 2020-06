NIU apre a Roma il secondo flagship store per gli scooter elettrici

E’ il momento della mobilità sostenibile, con i bonus stanziati dal governo per l’acquisto di bici elettriche e monopattini ma non dimentichiamoci che è attivo un bonus anche per le moto elettriche che prevede una riduzione del costo del 30% con la rottamazione di ciclomotori da Euro 1 a Euro 3: la crescita in questo settore vede tra i suoi leader anche NIU, azienda cinese con prodotti innovativi di cui vi abbiamo parlato in passato su queste pagine.

Per aumentare la sua penetrazione sul mercato italiano l’azienda ha aperto ora il suo secondo Flagship Store a Roma che si affianca a quello ormai storico di Milano.

Il nuovo punto vendita si trova nel Viale dei Parioli 114, e propone 95 mq interamente dedicati al marchio NIU e ai suoi prodotti. Il negozio propone due vetrine con gli ultimi prodotti in mostra, compresi gli ultimi modelli. Ricordiamo che il brand in Italia propone attualmente scooter connessi delle serie NQi, MQi e UQi.

Per chi fosse intenzionato a far visita a NIU in quel di Roma, ricordiamo che il negozio ha in dotazione un minimo di 11 diversi scooter e avrà modelli NIU attuali e futuri disponibili per test drive.

Lo store è stato progettato per riprendere il form factor e il design che NIU propone nei suoi scooter elettrici, con l’anello luminoso a LED, che rappresenta il faro degli scooter, che vengono presentati sui tradizionali multi-display NIU e sono completati dall’intera gamma di accessori NIU e batterie al litio.

La particolarità di questi scooter NIU, ricordiamo, è che sono collegati all’ APP Cloud NIU, consentendo ai clienti di monitorare il proprio veicolo 24/7 tramite dispositivo Android e iPhone. I clienti possono controllare lo stato della batteria, visualizzare la cronologia di guida, individuare il proprio veicolo ed essere avvisati di eventuali movimenti non autorizzati del proprio scooter.

Qui sotto alcuni modelli dell’attuale gamma.

NIU si posiziona come leader di mercato nella mobilità elettrica urbana, anche grazie agli incentivi ECOBONUS statali e regionali, permette al cliente di avere uno sconto almeno del 30% rottamando un vecchio modello termico.

Potete visitare il sito ufficiale dello store di Roma a partire da questo indirizzo, dove troverete anche il listino prezzi dei modelli in vendita. La redazione di Macitynet ha già parlato degli scooter Niu in diverse occasioni, fotografando tutta la nuova gamma anche al CES 2020.