Bonus bici elettriche e monopattini fino a 500 euro, quel che dovete sapere

Del bonus bici elettriche fino a 500 euro, previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” abbiamo già parlato in un pezzo d’opinione per segnalarvi come, a nostro avviso, si tratti di un provvedimento discriminatorio per alcune categorie di utenti. Ad ogni modo, al netto di eventuali modifiche e correzioni, in questo articolo vi spieghiamo cos’è, come funziona e come ottenere il bonus bici elettriche. Naturalmente, non mancheranno i consigli su cosa acquistare.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha istituito, tra le altre, il bonus per la mobilità sostenibile: in altre parole, un incentivo fino a 500 euro per l’acquisto di

Bonus 500 euro, cosa si può comprare

Anzitutto, è bene capire esattamente quale siano i mezzi da poter comprare usufruendo del rimborso. Il bonus previsto dal Decreto Rilancio è valido per l’acquisto di biciclette, anche

a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilita’ personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilita’ condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tradotto in termini più comprensibili e diretti, il bonus è valido per biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini.

Bonus fino a 500 euro

Attenzione, il bonus non è di 500 euro, ma fino a 500 euro. In verità il bonus è pari al 60% della spesa effettuata, e sempre fino ad una concorrenza massima di 500 euro. Il bonus, si legge nel decreto, è

pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020

In termini pratici, per beneficiare di un rimborso di 500 euro, pari al massimo previsto dal bonus, dovrete acquistare una bici, anche elettrica, o un monopattino, che di listino costa circa 833 Euro. Questo vuol dire che la cifra finale che avrete uscito per l’acquisto sarà di 333 euro. Per fare altri esempi, l’acquisto di un monopattino da 349 Euro vi darà diritto ad un rimborso di 209,40 euro, quindi lo pagherete 139,60 Euro.

Da notare, che il bonus è retroattivo: chiunque abbia acquistato una bicicletta, anche elettrica, o un monopattino, a partire dal 4 maggio 2020 potrà accedere al bonus. Attenzione, però: poiché serve la fattura, e non il semplice scontrino, fate bene attenzione a richiederla, se ancora in tempo.

Bonus 500 euro, a chi spetta

Stando al testo del decreto, il bonus spetta in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Per poter beneficiare del rimborso, dunque, è necessario anzitutto avere raggiunto la maggiore età, ed essere residente in uno dei luoghi sopra indicati. Ovviamente, il bonus non può essere utilizzato più di una volta.

Bonus 500 euro, come ottenerlo

Al momento è una nota governativa a spiegare il meccanismo che permetterà di ottenere il bonus. Sono due le vie per risparmiare fino a 500 euro.

Da un lato, per ottenere il contributo basterà conservare la fattura (il solo scontrino, a quanto pare, non sarà sufficiente) e, non appena sarà on line, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Caricando su questo portale il documento giustificativo della spesa si accederà al rimborso. Da capire se si tratterà di un bonifico su IBAN, o tramite altri strumenti finanziari.

Alternativamente alla procedura di rimborso, sarà possibile richiedere preventivamente sul portale il buono mobilità, che potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Da capire, ancora, quali siano i fornitori autorizzati. La speranza è che tale buono possa essere fruito anche online, si pensi alla piattaforma Amazon. In ogni caso, Amazon rilascia su richiesta la fattura di acquisto, ragion per la quale non sembrerebbero sussistere ragioni per escludere gli acquisti Amazon, o su altri store online, dal primo dei due sistema previsti per ottenere il bonus.

Come già accennato, il bonus è retroattivo, ossia valido anche per chi ha acquistato uno dei mezzi previsti dal bonus a partire dal 4 maggio. Chiunque abbia acquistato già, dunque, farà bene a munirsi di fattura, richiedendola al commerciante o al sito web. Potreste non essere pi nei termini per farlo, ed allora il consiglio è, sempre ove possibile, di restituire l’oggetto, farvi rimborsare, e riacquistarlo nuovamente con la richiesta contestuale di fattura.

