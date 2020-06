Apple adotterà USB-C prima su iPad Air e poi negli iPhone 2021

Non solo il prossimo iPad Air di quarta generazione sarà USB-C, ma Apple abbandonerà il connettore proprietario Lightning per adottare quello universale anche nei suoi prodotti più importanti a partire dal prossimo anno con gli iPhone 2021. Le indiscrezioni della rete, ma anche le previsioni di alcuni analisti anticipano da anni questa possibilità, anche se finora non è mai successo.

Finora la multinazionale di Cupertino ha implementato USB-C prima sui computer portatili e poi anche negli iPad Pro, ma il connettore proprietario Lightning domina ancora tutta la gamma iPhone, diversi accessori e i vendutissimi AirPods.

Il più piccolo e reversibile Lightning è stato introdotto nel 2012 per sostituire il troppo ingombrante e meno versatile connettore Dock che Cupertino ha impiegato fin dal primo iPhone e poi anche in iPad. Se l’anticipazione dell’arrivo della porta USB-C su iPad Air e poi negli iPhone 2021 sarà confermata, segnerebbe la fine del connettore proprietario di Apple dopo 13 anni di impiego.

Sempre secondo l’anticipazione Apple sarebbe arrivata a questa decisione per prevenire e conformarsi alla volontà dell’Unione europea, secondo quanto segnala United Daily News di Taiwan riportato da PatentlyApple. In Europa infatti si parla da tempo di rendere obbligatorio un solo tipo di connettore universale, per non obbligare gli utenti ad acquistare nuovi alimentatori diversi per ogni cambio di terminale e ridurre il consumo di risorse del pianeta, scarti e rifiuti elettronici e inquinamento.

Finora la proposta non si è mai trasformata in legge e Cupertino ha continuato a usare Lightning su alcuni dei suoi prodotti più venduti in assoluto. Questo però potrebbe cambiare nel mese di luglio di quest’anno, quando l’argomento tornerà nelle aule del Parlamento EU e potrebbe diventare legge. Occorre però rilevare che nelle scorse settimane sono emersi più report che indicano l’arrivo di almeno un iPhone completamente wireless nel 2021, cioè completamente privo di connettori.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli di quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2020, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.