Nomad Tracking Card infila Apple Dov’è nel portafoglio

Nomad ha annunciato Tracking Card, una carta ultra sottile compatibile con la rete Dov’è di Apple, progettata per essere inserita nel portafoglio e per essere rintracciata con un iPhone.

La Tracking Card è grande quanto una carta di credito, spessa circa due carte di credito (2 mm), quindi non occupa molto spazio nel portafoglio. E’ tra le più sottili disponibili, anche se in buona compagnia, considerando che sul mercato sono già disponibili le Eufy SmartTrack, Chipolo CARD Spot e le Tile Slim.

Com’è fatta

Un lato della carta è in plastica nera, piuttosto semplice, eccetto per la presenza del logo, mentre l’altro lato mostra il logo Nomad con linee grigie chiare che rappresentano esternamente l’hardware interno. A primo impatto non è riconoscibile come un tracker Dov’è, quindi se qualcuno ruba il portafoglio, potrebbe non capire subito che si tratta di un sistema per rintracciarlo, considerando che somiglia molto a una tessera magnetica.

Come funziona

Il tracker propone anche un pulsante nascosto che può essere premuto per aggiungerla alla rete Dov’è. Per farlo, basta aprire l’app, premere il pulsante “+” e poi tenere premuto il pulsante di associazione presente sulla Tracking Card. Da qui è possibile rinominarla e assegnare un’icona, mentre sarà tracciabile insieme agli altri oggetti Dov’è e ai dispositivi Apple.

La Tracking Card è dotata di tecnologia Bluetooth integrata e quando è vicina può emettere un suono tramite Dov’è, utile per trovare ad esempio il portafoglio se è stato smarrito in casa o nelle vicinanze. Non c’è la funzione di Precision Finding come per i dispositivi Apple, quindi l’app Dov’è non potrà guidare l’utente direttamente alla Tracking Card.

Tra le migliori caratteristiche di questa Tracking Card la batteria interna, che può essere ricaricata posizionando la carta su un caricatore Qi. Secondo Nomad, una singola carica dovrebbe durare circa cinque mesi, mentre a livello di impermeabilità gode di certificazione IPX7, quindi in grado di resistere anche se bagnata.

Il tracker di Nomad viene proposto al prezzo di 37 euro e funziona solo con dispositivi Apple, mentre non può essere utilizzata su piattaforme Android.