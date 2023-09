iOS 17, come scoprire da iPhone dov’è l’Apple Watch nei paraggi

Vi è mai capitato di togliere Apple Watch distrattamente dal polso e non ricordare dove l’avete lasciato? Per quanto raro, può capitare di dimenticare l’orologio in bagno, in cucina, sulla scrivania, ecc.

Se avete un Apple Watch con una cassa in colore come mezzanotte e un cinturino di colore nero, in alcune circostanze potrebbe diventare ancora più difficile individuarlo rapidamente in una stanza poco illuminata. Come fare?

Una funzione di Ping

In soccorso arriva la possibilità di richiamare con un “ping” l’Apple Watch da iPhone, facendo in altre parole in modo che l’Apple Watch emetti un suono di qualche secondo, per farci capire dov’è nei paraggi.

Una funzione simile è disponibile dall’app “Dov’è” (nella sezione Dispositivi) ma quella di cui parliamo è qualcosa di diverso: è il ping, utilizzabile grazie al Bluetooth in un range di circa 10 metri o nell’ambito della stessa rete WiFi.

Come si usa il ping di iOS 17

Se avete aggiornato iPhone a iOS 17, potete aggiungere il Ping nel Centro di Controllo.

1) Sull’iPhone aprite Impostazioni e da qui Centro di Controllo

2) Scorrete la sezione “Ulteriori controlli” fino a individuare “Fai suonare Apple Watch” e premete “+” (a sinistra della voce)

3) Uscite dalle Impostazioni e aprite il Centro di Controllo con il gesto dello swipe toccando l’angolo in alto a destra lo schermo

4) Fate tap sull’icona “Fai suonare Apple Watch”: sentirete un suono che permetterà di capire dove si trova Apple Watch.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.A partire da questa pagina tutti i tutorial e le novità di iOS 17.