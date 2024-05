ChatGPT prevede gli utili meglio degli analisti

Pubblicità

Dopo che il chatbot di OpenAI ha dimostrato le sue capacità in ambito medico, adesso un nuovo studio di ricerca ha rivelato che il modello GPT-4 di OpenAI è più efficace nel prevedere le tendenze future degli utili rispetto agli analisti finanziari professionisti o ai modelli AI all’avanguardia progettati specificamente per tali compiti.

La scoperta è ancor più sorprendente considerando che i ricercatori hanno sottolineato che GPT-4 non ha avuto accesso a dati qualitativi durante lo studio. Ed allora, secondo quanto emerso, le prestazioni ottenute GPT-4 dipenderebbero dalle sue capacità di ragionamento economico e dall’analisi approfondita delle tendenze e dei rapporti economici.

L’AI generativa sta rapidamente guadagnando terreno a livello globale, non solo per quanto concerne il settore finanziario. L’ultimo report Work Trend Index di Microsoft indica che i dirigenti non assumeranno nessuno senza competenze AI: su LinkedIn si è assistito ad un incremento esponenziale di utenti che aggiungono le proprie abilità AI ai curriculum.

Il rovescio della medaglia

Mentre si va sempre più in questa direzione, Elon Musk ha precedentemente ammesso che ci troviamo sull’orlo della più grande rivoluzione tecnologica con l’AI, con la preoccupazione che tale tecnologia possa prendere il sopravvento, non solo in campo lavorativo.

Musk non è l’unico a pensare che l’AI potrebbe rendere obsolete alcuni lavori nel prossimo futuro. Anche il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha indicato che la programmazione potrebbe non essere una carriera praticabile per la prossima generazione e ha raccomandato la biologia, l’istruzione, la produzione o l’agricoltura come alternative migliori.

Già alcune professioni sono in difficoltà rispetto alle capacità delle

AI. Si pensi, ad esempio, a quelle grafiche. Anche se gli strumenti alimentati dall’AI come Image Creator di Designer (Bing Image Creator) sono stati limitati, sono sicuramente idonei a rendere superflui i designer grafici. Certo, c’è da ricordare che, curiosamente, Copilot, ChatGPT e Midjourney non riescono a generare una semplice immagine bianca.

Ad ogni modo, il report Work Trend Index di Microsoft indica che l’AI sta facendo crescere le opportunità lavorative, piuttosto che farle perdere, con i dirigenti aziendali preoccupati per la mancanza di talenti sufficienti a coprire le posizioni attualmente vacanti.

ChatGPT meglio degli analisti

Secondo il nuovo studio, GPT-4 di OpenAI sembra aver superato gli analisti finanziari professionisti nella previsione delle tendenze degli utili futuri.

In particolare, i ricercatori hanno fornito al modello AI dichiarazioni standard anonime, chiedendogli di assumere il ruolo di un analista per elaborare importanti informazioni finanziarie.

Oltre a superare gli analisti finanziari professionisti, GPT-4 ha dimostrato migliori capacità analitiche rispetto ad altri modelli all’avanguardia specificamente addestrati per gestire e prevedere le proiezioni degli utili futuri.

