Non ci sarà un nuovo Nintendo Switch Pro nel 2020

Contrariamente a quanto si è detto nelle settimane e nei mesi scorsi, Nintendo non rilascerà un nuovo Nintendo Switch in questo 2020: era stato immaginato, ed etichettato, dalle anticipazioni come Nintendo Switch Pro, ma la multinazionale di Super Mario ha eliminato qualsiasi dubbio in proposito.

Si sa che Nintendo inizierà a vendere una speciale versione della console Switch a tema Animal Crossing, ma non un modello diverso e più potente di quelli attuali. Shuntaro Furukawa, presidente e CEO del colosso di Kyoto dei videogiochi, ha chiarito le voci sul fatto che una versione aggiornata della console era indicata in arrivo da numerose anticipazioni. In una conferenza con gli investitori il dirigente ha dichiarato:

Si noti che non abbiamo in programma di lanciare un nuovo modello di Nintendo Switch durante il 2020

La pubblicazione taiwanese DigiTimes aveva affermato all’inizio di questo mese che la società avrebbe rilasciato un nuovo modello di Switch a metà del 2020, con la produzione industriale pronta già per questo primo trimestre dell’anno. Sul punto ci sono state molte speculazioni sul fatto che si sarebbe trattato di Switch Pro. Non sarà così, o almeno non sarà così a breve: non si sa ancora se Nintendo stia davvero lavorando su una versione Pro della console, ma di certo l’affermazione di Furukawa chiarisce che i fan non potranno aspettarsi tale revisione entro quest’anno.

C’è da chiarire che quanti vorranno acquistare un Nintendo Switch entro questo 2020, potranno scegliere tra alcuni modelli già presenti sul mercato. A metà del 2019, Nintendo ha rilasciato uno Switch aggiornato con una durata della batteria più lunga rispetto all’originale. Pochi mesi dopo, ha lanciato un’iterazione puramente portatile del dispositivo, chiamato Switch Lite , che è disponibile in tre colori diversi e che costa circa 100 euro in meno rispetto alla versione normale della console.

Chissà, allora, quando un modello di Nintendo Switch Pro potrà dar da pensare ai diretti rivali ormai in arrivo: Sony Playstation 5 e Xbox Series X, la cui release è prevista per il Natale 2020.