Da OPPO arriva il clone di Apple Watch

Non sono mancati in passato, non mancano attualmente, e non mancheranno in futuro, tentativi di clonare Apple Watch. Sono tanti i produttori che hanno rilasciato smartwatch simili all’indossabile di Cupertino, dispositivo che domina le classifiche di vendita di questo settore fin dalla sua prima generazione e che ha contribuito non poco agli eccezionali risultati trimestrali Apple.

Tra gli indossabili che prendono ispirazione da Apple Watch non mancano i dispositivi di spessore e qualità, come certamente lo Xiaomi Mi Watch. Adesso, anche Oppo sta lanciando un orologio smart che sembra davvero essere quello di Apple. E’ apparso in un rendering diffuso da un noto leaker.

OPPO’s first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50 — Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020

Lo stesso costruttore Oppo ha comunque stuzzicato l’utenza a dicembre, mostrando all’epoca solo una silhouette di quello che sarà lo smartwatch finale. BGR ha notato il tweet di @UniverseIce, etichettato semplicemente come “il primo rendering dello smartwatch di OPPO”.

Ovviamente no, i vostri occhi non vi stanno ingannando: sembra un Apple Watch di Apple. Le prime differenze possono notarsi, però, nella presenza dei due pulsanti sul lato, uno dei quali sostituisce la Digital Crown di Apple.

Tutto il resto, però, sembra strizzare l’occhio ad Apple Watch. Il design generale, il quadrante e i cinturini sono repliche quasi perfette del modello della Mela. Il design è una mossa leggermente sorprendente per un’azienda che finora è riuscita a trovare la propria strada, cercando di brillare di luce propria, piuttosto che ispirandosi ad altri brand come Apple.

Per lo smartphone senza cornice, ad esempio, la società ha optato per un modulo fotocamera scorrevole, mentre ha mostrato anche un prototipo di telefono con una fotocamera sotto il display, quindi con scelte diverse rispetto a quelle di Cupertino. Inoltre, per quanto riguarda le sue cuffie true wireless in-ear, non assomigliano affatto agli AirPods. Insomma, stupisce che l’orologio sia invece un clone quasi perfetto di quello della Mela.

Come già accennato, quello Oppo non è il solo. Già il Mi Watch di Xiaomi ha strizzato l’occhio ad Apple Watch, anche se naturalmente a livello di sistema operativo eseguirà una versione di Wear OS, il sistema operativo di Google per i dispositivi indossabili. Per quanto concerne lo smartwatch di Oppo, è improbabile che questo ultimo clone di Apple Watch possa fare qualcosa di diverso, e migliore, dal punto di vista del software, ma ovviamente è necessario attenderne la release prima di qualsiasi ulteriore commento.

