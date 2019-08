Non solo accessori per videogiocatori: Razer sta progettando un SUV elettrico

Razer sta progettando un’automobile. Se fossimo il primo d’aprile avremmo certamente liquidato la questione ritenendola uno scherzo, ma è agosto già da qualche giorno e pare sia davvero tutto vero.

L’azienda, giunta da tempo ai vertici del mercato tecnologico con la produzione di accessori di qualità destinati al mercato dei videogiocatori, sembrerebbe davvero intenzionata a sfidare Tesla e gli altri giganti che si apprestano a lanciare la propria idea di mobilità elettrica con NIO ES6 Night Explorer, un SUV elettrico che sarà prodotto in edizione limitata.

Realizzata attraverso la collaborazione con il costruttore cinese NIO, basta guardarla per comprendere che in quest’automobile c’è lo zampino di Razer: l’aerografia esterna infatti presenta i celebri disegni stilizzati in verde su sfondo nero così come per l’illuminazione avrà dentro tutto ciò che negli anni si è imparato con il sistema Razer Chroma. Inoltre – spiegano le due società – saranno impiegate anche le tecnologie di illuminazione Hue e quelle audio di THX.

La scheda tecnica parla di un motore elettrico da 544 cavalli capace di passare da zero a cento in 4,7 secondi, ma come dicevamo si tratta di una chicca per i fan più incalliti dell’azienda, visto che ne saranno prodotti soltanto ottantotto esemplari commercializzati unicamente in Cina per 467.800 yuan, poco meno di 61.000 euro.