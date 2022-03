Nothing svelerà il suo primo smartphone entro aprile

Entro il prossimo mese arriverà il primo smartphone di Nothing, l’azienda guidata dall’ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei. Secondo le indiscrezioni la società ci ha lavorato sopra per più di un anno e si dice che lo stesso Pei ne abbia mostrato un prototipo ai dirigenti di diverse aziende – tra cui Qualcomm – durante il Mobile World Congress 2022 che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona.

Se questa scadenza verrà rispettata, allora vorrà dire che il lancio del primo smartphone Nothing avverrà a poco meno di un anno dal debutto del primo prodotto dell’azienda, gli auricolari senza fili Ear 1, da cui per altro si dice che dovrebbe riprendere almeno alcuni elementi del design, come ad esempio l’utilizzo di componenti trasparenti. Questo è praticamente tutto quello che al momento si sa sul nuovo telefono, su cui si è espressa in merito TechCrunch citando una fonte «con conoscenza diretta dei piani dell’azienda».

C’era comunque da aspettarselo, tanto più che Pei è sempre stato chiaro sul fatto che da Nothing si aspettava l’espansione in più categorie di prodotti nel tempo. In una intervista di gennaio aveva spiegato che l’obiettivo era quello di creare, alla fine, un ecosistema di dispositivi diversi.

Poche settimane dopo questa dichiarazione la sua azienda ha acquistato i diritti sul marchio Essential, la startup di Andy Rubin che ha avuto una vita relativamente breve (cinque anni) durante la quale ha rilasciato un singolo smartphone (nel 2017) prima di chiudere i battenti tre anni dopo.

Secondo quanto affermato lo scorso novembre da un dirigente di una società indiana, Nothing avrebbe già cinque nuovi prodotti in fase di sviluppo; inoltre il 15 febbraio Pei ha twittato di essere «di nuovo su Android» ricevendo risposte altrettanto criptiche dagli account ufficiali di Android e Snapdragon. Per restare a tema, anche l’account Twitter del marchio Nothing ha anticipato che «Marzo sarà divertente». Le prossime settimane dovrebbero quindi fare luce su quel che ci sarà da aspettarsi per il mese prossimo.