Il cofondatore di OnePlus lascia la compagnia

OnePlus è un nome noto e ormai rinomato nel settore degli smartphone ed è probabilmente per questo che fa notizia l’annuncio del co-fondatore Carl Pei di lasciare la compagnia. Dopo aver fondato la società sette anni fa, il dirigente ha deciso di iniziare una nuova avventura.

Rapporti multipli e promemoria interni trapelati suggerivano la mancanza di Pei in un piano di ristrutturazione aziendale. I promemoria notavano che Emily Dai, responsabile delle operazioni OnePlus in India, lo aveva sostituito come capo della linea OnePlus Nord, la serie di smartphone più economici dell’azienda. La stessa è stata anche vista guidare la squadra nel documentario che la società ha creato sul dispositivo.

Pei ha anche svolto un ruolo fondamentale nella creazione e nella crescita dell’azienda in India, probabilmente il più grande mercato per il marchio. La formula del produttore di offrire specifiche impressionanti a un prezzo accessibile è stata un grande successo nel paese.

L’azienda non ha ancora commentato ufficialmente la partenza del co-fondatore. Questa notizia arriva giorni prima della pianificazione della nuova serie di prodotti, tra cui OnePlus 8T e un nuovo OnePlus Nord per il mercato statunitense.

I prossimi passi di Pei sono sconosciuti, ma secondo TechCrunch, inizierà la sua avventura. Ha lavorato presso Nokia e Meizu prima di entrare in Oppo nel 2012, dove ha lavorato sotto l’altro co-fondatore di OnePlus Pete Lau.