Apple Car, i fornitori storici arriveranno dopo

I fornitori storici e più importanti di Apple stanno iniziando a prepararsi per produrre e assemblare Apple Car, o come si chiamerà il veicolo elettrico della multinazionale di Cupertino. Si tratterà di un affare a lungo termine.

A riportare la notizia è un rapporto di DigiTimes, secondo cui Foxconn, il colossale produttore dietro la maggior parte dei modelli di iPhone, e Luxshare Precision, l’assemblatore dietro i dispositivi Apple come AirPods, stanno cercando di produrre l’auto di Apple. Foxconn è passata alla produzione di veicoli elettrici e l’anno scorso ha presentato un telaio e una piattaforma software per aiutare le case automobilistiche a portare i modelli sul mercato più velocemente. Nel frattempo, Luxshare sta collaborando con la casa automobilistica cinese Chery per costruire veicoli elettrici.

Secondo fonti del settore, mentre è improbabile che Apple collabori immediatamente con Foxconn e Luxshare per Apple Car, i fornitori sono posizionati per svolgere un ruolo chiave nei piani futuri dei veicoli di Cupertino. Si dice che Hyundai della Corea del Sud e la canadese Magna International siano nella posizione migliore per collaborare inizialmente con Apple e possano fornire una migliore esperienza di produzione e infrastrutture rispetto a Foxconn o Luxshare Precision. Sia Hyundai che Magna sono state al centro di plausibili voci sulle auto Apple e Hyundai ha persino confermato pubblicamente le sue discussioni con Apple.

Invece, Foxconn potrebbe gradualmente rafforzare la sua presenza nella catena di fornitura di veicoli di Apple nel tempo sfruttando il suo rapporto esistente con l’azienda, la sua piattaforma EV di nuova concezione, le capacità di produzione di componenti elettronici e l’esperienza derivante dalle collaborazioni con case automobilistiche come Stellantis e Fisker.

Si prevede che Apple dovrà produrre automobili per il mercato cinese quasi interamente in Cina. Ad esempio, è probabile che le auto Apple per il mercato statunitense abbiano batterie fornite da LG, SK On o Samsung della Corea del Sud, mentre è probabile che le auto Apple per il mercato cinese siano fornite da CATL e BYD. Si dice che Luxshare sia strettamente in linea con le esigenze di produzione di veicoli elettrici di Apple per il mercato cinese e, secondo quanto riferito, si sta preparando per il debutto del veicolo nel paese.

Le fonti hanno anche affermato che è troppo presto per presumere che Apple abbia finito di progettare il suo veicolo elettrico e abbia effettuato test su strada. Reuters ritiene che Apple punti a iniziare la produzione della sua auto nel 2024, ma l’analista di Apple Ming-Chi Kuo ritiene che il lancio non potrà che avvenire, al più presto, dal 2025 al 2027.