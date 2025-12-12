Riferimenti a HomePod mini 2, AirTag 2 e allo Smart Hub Apple nel codice di iOS 26

Oltre ai riferimenti a un nuovo monitor Studio Display, nella beta di iOS 26.2 sono stati individuati riferimenti a futuri AirTag 2 e HomePod mini.

A riferirlo è il sito statunitense MacWorld, spiegando di avere individuato prove nelle stringhe di iOS.

L’arrivo di un nuovo HomePod mini non sorprende: l’attuale versione è stata presentata nel 2020 come alternativa economia all’HomePod; è stata aggiornata con nuovi colori ma null’altro di rilevante. Da inizio novembre, tra l’altro, sembrano introvabili presso vari rivenditori.

Apple fa internamente riferimento alla nuova versione di HomePod mini con il nome in codice B252, nomignolo già circolato in precedenza e dovrebbe integrare il chip S10 già visto sugli ultimi Apple Watch (l’attuale HomePod mini sfrutta l’S5) con conseguenti migliorie in termini di performance, affidabilità nelle connessioni wireless e poco altro. Improbabile il supporto per Apple Intelligence: quest’ultimo arriverà con lo smart hub, dispositivo che dovrebbe integrare il SoC A18, in grado di gestire funzionalità AI “on device” (direttamente sul dispositivo).

AirTag 2

Sempre nel codice dell’aggiornamento di iOS 26, sono stati individuati riferimenti ad AirTag 2; questa volta nessun nome in codice ma la stringa “2025AirTag, elemento che lascia intendere che forse Apple voleva presentare il nuovo AirTag già quest’anno; dai dettagli che è possibile recuperare del codice si comprede l’arrivo di funzionalità quali: una procedura di accoppiamento ancora più semplice, migliorie nella funzione “Posizione precisa” (utile per incontrare una persona amica in un punto affollato) e informazioni dettagliate sul livello della batteria.

Apple sta anche lavorando su una funzionalità denominata ““Improved Moving” e che dovrebbe permettere agli utenti di individuare la posizione precisa di un AirTag anche quando quest’ultimo viene spostato o si trova in un luogo molto frequentato.

Smart Hub di Apple

Da tempo si vocifera di Apple al lavoro su uno “smart hub” che dovrebbe sfruttare la nuova versione di Siri (prevista il prossimo anno). Nella beta dell’aggiornamento di iOS 26, sono stati individuati diversi riferimenti al futuro smart hub e dettagli quali: la presenza di una videocamera con risoluzione 1080p, il supporto al Face ID (per autenticare e identificare l’utente in una stanza), lo switching rapido dei profili (utile per cambiare account quando più persone sfruttano lo stesso hub), il supporto a Apple Intelligence.

In precedenza sono circolate indiscrezioni secondo le quali lo Smart Hub di Apple dovrebbe essere una via di mezzo tra un iPad e un HomePod, integrare uno schermo di forma quadrata di circa 7″ e una base-speaker opzionale. È probabile che il nuovo dispositivo arriverà verso marzo-aprile, in concomitanza con iOS 26.4 e la nuova Siri integrata in quest’ultimo futuro aggiornamento.

Macworld ha individuato anche riferimenti a un dispositivo identificato nel codice di iOS come “J229”, un prodotto non meglio precisato in grado di rilevare segnali di allarme e catturare immagini, e che sembra un accessorio più che un dispositivo indipendente. È probabile si tratti di qualche accessorio legato alla smart home e che funzionerà in accoppiata agli hub domestici.