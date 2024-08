Sconto Logitech Brio 500, telecamera per comunicare come un Pro, solo 76,40€

Pubblicità Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato la Logitech C270, la più economica delle webcam Logitech, ad un prezzo top. Oggi vi segnaliamo la Logitech Brio 500, uno degli ultimi modelli nell’ambito della videocomunicazione del grande brand svizzero, a solo 76,40€, il minimo storico. Stiamo parlando di un prodotto che nasce per coloro che desiderano una qualità audio e video di livello professionale e maggiore personalizzazione. La Brio 500 viene proposta infatti per risolvere le criticità più comuni delle videoconferenze. In particolare, questa linea introduce la funzione Show Mode che semplifica la condivisione di schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania. Grazie a un particolare sistema di montaggio e a un sensore integrato che consente agli utenti di inclinare la videocamera verso il basso per mettere a fuoco gli oggetti, Brio 500 capovolge automaticamente l’immagine per restituire l’orientamento corretto nelle videochiamate. Una tecnologia deominata RightSight permette invece di inquadrare automaticamente l’utente, anche quando si muove, mentre funzionalità integrate come RightLight 4 correggono in automatico l’illuminazione. Tecnicamente si tratta di una videocamera ad altra risoluzione. Offre una qualità d’immagine ottimale a 1080p con correzione della luce che si adatta automaticamente all’illuminazione dell’ambiente, in modo da poter essere visti chiaramente anche con scarsa illuminazione. C’è anche la funzione Auto-Framing (RightSight), del tutto simile d inquadratura automatica di iPad. La videocamera viene centrata sull’utente, consentendogli di stare in piedi e muoversi durante le riunioni senza uscire dall’inquadratura. Abbiamo anche Doppio Microfono con Riduzione del Rumore:

Webcam con Copertura per la Privacy (è sufficiente ruotare l’otturatore integrato della webcam per bloccare completamente la telecamera)

Campo Visivo di 90 Gradi

Funzione Logi Tune per personalizza l’esperienza con la Webcam Logitech Questa videocamera su Logitech costa, scontata, 122,99 € invece di 139€. Amazon la presenta a 85,99€. Ma potete comprarla con uno sconto ulteriore del 10% da cliccare in pagina che porta il suo prezzo a 76,40€, in pratica quasi la metà del suo prezzo originale. Click qui per acquistare

