Le novità di iOS 13.1 beta 1, Apple prepara un ricco aggiornamento lampo

E’ la prima volta che Apple rilascia la beta di iOS 13.1 quando mancano ancora alcune settimane alla presentazione dei nuovi iPhone 2019, attesa il 10 settembre, e al parallelo rilascio pubblico di iOS 13. Da sempre Cupertino continua a lavorare sulle beta della release principale, in questo caso iOS 13, prima di rilasciare la prima beta pubblica dell’aggiornamento successivo. Per la prima volta il rilascio anticipato di iOS 13.1 beta 1 indica che Apple è avanti con i lavori e che, con ogni probabilità, il primo update arriverà a breve distanza da iOS 13.

La beta di quest’ultimo è ancora in mano agli sviluppatori per perfezionarla prima del lancio, ma Apple non vuole aspettare per sottoporre ai propri utenti il primo importante aggiornamento del prossimo sistema operativo per gli iPhone che, come da tradizione, dovrebbe portare con sé grandi novità. Infatti alcune delle funzioni in precedenza indicate in iOS 13 slitteranno a iOS 13.1, così la prima beta permette di scoprire in anteprima cosa ha in serbo Cupertino.

Si, ma quali sono queste novità? Gli sviluppatori che hanno scaricato la beta del sistema operativo rilasciata nelle scorse ore, l’hanno già passata al setaccio per scoprirle.

Principalmente iOS 13.1 sembra portare con sé tutte quelle funzioni che erano state inizialmente previste con il rilascio di iOS 13 ma che probabilmente Apple non ritiene ancora pronte per il rilascio pubblico di quest’ultimo che, come dicevamo, dovrebbe avvenire tra poche settimane.

Una di queste è Automazioni, una funzione che consentirà agli utenti di creare degli automatismi all’interno dell’app Scorciatoie di Siri per far sì che vengano eseguite delle azioni predefinite nel momento in cui si verificano determinate condizioni.

iOS 13.1 rimetterà in funzione anche ETA per l’app Mappe, una funzione che consentirà agli utenti di condividere l’orario di arrivo previsto con un amico o un familiare dopo aver inserito le indicazioni di navigazione verso una determinata destinazione.

Con la versione iOS 13.1 beta 1 del sistema operativo di iPhone l’azienda ha inoltre apportato alcune modifiche agli sfondi dinamici disponibili, modificando l’aspetto generale e il colore di alcuni di questi. Soprattutto, saranno disponibili anche su dispositivi antecedenti ad iPhone X che potranno installare iOS 13.

Con iOS 13.1 comparirà inoltre l’icona degli AirPods, delle cuffie Beats e di HomePod nell’indicatore di volume durante la regolazione dei rispettivi livelli e ci saranno nuove icone nell’app HomeKit per i dispositivi elencati nell’app Casa, che poi sono le stesse che ritroveremo pure in macOS Catalina.

Stando a quanto segnalano gli sviluppatori sarà inoltre migliorato il supporto del mouse, nello specifico con la possibilità di far sì che il tasto destro controlli la funzione 3D Touch.

iOS 13.1 introduce inoltre un indicatore giallo per tutte le applicazioni installate con l’app TestFlight di Apple e migliora la codifica video HEVC. Con questo OS cambiano poi leggermente le indicazioni per il download dei Font e all’interno della scheda Libri nell’app Impostazioni appare un nuovo interruttore per gestire gli obiettivi di lettura.

Tra le altre piccole novità di iOS 13.1 c’è poi l’abbandono del simbolo “+” all’attuale voce Nike + Run Club nell’app Apple Watch, mentre la voce Display e dimensione Testo della medesima viene rinominato in Display e Luminosità.

Si segnalano inoltre piccole modifiche al pannello hotspot e la presenza di una nuova icona per i gamepad di Sony Playstation e Xbox nel pannello con gli indicatori di batteria. Per finire quando si elimina una raccolta dall’app Mappe di Apple, comparirà un messaggio di notifica per chiedere conferma prima di procedere.

La presentazione dei nuovi iPhone 2019 è attesa per il 10 settembre. Nei giorni immediatamente precedenti la commercializzazione Apple rilascerà la versione definitiva di iOS 13 per tutti gli utenti.