Un bug in Apple Pay rivela informazioni di estranei: in arrivo soluzione con iOS 13.1

Un bug legato ad Apple Pay è stato segnalato nelle ultime ore.

Almeno due utenti su Reddit segnalano (qui e qui) un comportamento bizzarro di iOS 13. Nel processo di aggiornamento delle informazioni per il pagamento, i due utenti in questione riferiscono di avere ottenuto informazioni personali di estranei.

Tra le informazioni che sarebbe possibile ottenere: l’indirizzo per la fatturazione e le ultime quattro cifre della carta bancaria degli utenti estranei. Non son di per se pericolosi dal punto della sicurezza ma rappresentano pur sempre dei dati che dovrebbero rimanere riservati.

Colto alla sprovvista da questo strano comportamento, uno dei due utenti si è messo in contattato con Apple per spiegare la situazione. L’interlocutore con il quale ha parlato ha assicurato che a Cupertino sono al corrente del bug, che questo è stato preso molto sul serio ed è nelle priorità dei bug da risolvere.

iOS 13.1, che dovrebbe essere disponibile a breve, potrebbe risolvere con ogni probabilità anche questo bug. Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith riferisce che il bug in questione non è legato a iOS 13 ma a un problema che trascina da anni. La copertura mediatica del problema potrebbe finalmente costringere Apple a occuparsi finalmente e definitivamente del problema.

Apple Pay, lo ricordiamo, permette di pagare gli acquisti con iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Basta un dispositivo idoneo, ua carta supportata da un emittente di carta aderente al servizio, la versione più recente di iOS, watchOS o macOS e un ID Apple connesso ad iCloud.

Nei negozi è possibile usare Apple Pay su iPhone o Apple Watch; nelle app è possibile usare Apple Pay su tuo iPhone, iPad e Apple Watch e nel web da Safari. È possibile usare Apple Pay dopo aver aggiunto una carta di credito, di debito o prepagata a Wallet.

