Agli sviluppatori iOS 13.1, iPadOS 13.1, l’ottava beta di tvOS 13 e la nona beta di watchOS 6

Apple ha rilasciato agli sviluppatori le versioni beta di iOS 13.1 e iPadOS 13.1. iOS 13 non è stato ancora rilasciato e dunque, come è facile immaginare, queste versioni integrano funzionalità non ancora pronte per quando saranno rilasciati iOS 13/iPad OS 13 (prima della fine di settembre in concomitanza dei nuovi iPhone). Il sito Macrumors riferisce che una delle novità di iOS 13.1 è il ritorno di alcune funzionalità di automazione nei Comandi Rapidi.

Le nuove beta arrivano a una settimana di distanza dalla precedente, tutte presentate per la prima volta in occasione della conferenza per sviluppatori (WWDC).

Come sempre, gli sviluppatori registrati possono scaricare le varie beta direttamente dal Developer Center di Apple o, in alternativa, “over-the-air” (direttamente dai dispositivi).

Come annunciato durante l’ultima WWDC19, Apple ora preferisce denominare separatamente il sistema operativo destinato all’iPad e quello destinato agli iPhone.

iPadOS è il nome pensato per dare risalto alla distintiva esperienza d’uso su iPad. iPadOS si basa sulle stesse fondamenta di iOS, ma in più offre nuove caratteristiche e funzioni intuitive su misura per l’ampio display e la versatilità di iPad.

Introduce nuovi modi di lavorare con le app in più finestre, permette di tenere sott’occhio più informazioni nella schermata Home ridisegnata e consente di usare Apple Pencil in modi più naturali. Tra le tante novità di iPadOS, aggiornamenti di Split View (per lavorare contemporaneamente con più file e documenti della stessa app) e Slide Over (per vedere le app aperte e passare facilmente da una all’altra), più modi per usare l’Apple Pencil, un’app File rinnovata, la navigazione web di livello desktop con Safari, funzionalità migliorate per l’elaborazione dei testi e molto altro.

iOS 13 offre un nuovo look per iPhone grazie alla Modalità scura e nuovi modi per sfogliare e modificare le foto, accedere a siti web e app e navigare con la nuova app Mappe. Apple afferma che iOS 13 è ancora più reattivo grazie a ottimizzazioni che interessano l’intero sistema e migliorano l’apertura delle app, riducono le dimensioni dei download di app e rendono Face ID più veloce. Per tutte le novità specifiche vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento.

tvOS 13 è il sistema operativo che trasforma Apple TV 4K in un dispositivo più semplice e personalizzato per accedere a serie TV, film, musica, foto, giochi e app sullo schermo più grande di casa. tvOS 13 porta su Apple TV 4K una nuova, schermata Home, il supporto multiutente per consentire agli utenti di accedere alla propria selezione di serie TV, film, musica e suggerimenti, il supporto per Apple Arcade, la compatibilità con ancora più controller di gioco, e nuovi salvaschermo in 4K HDR girati nelle profondità marine. Per tutte le novità specifiche vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento.

watchOS 6 integra funzioni evolute per la salute e il fitness, nuovi quadranti dinamici, l’App Store direttamente su Apple Watch e molte altre novità ancora. Per tutte le novità specifiche di watchOS 6 vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento.

Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamenti gratuiti.Se volete rischiare, aiutando Apple a testare i futuri sistemi operativi, a questo indirizzo vi spieghiamo come fare e i requisiti minimi per i vari sistemi. Consigliamo caldamente di fare un backup di tutto prima di procedere: solo in questo modo in caso di malfunzionamenti, sarà possibile tornare indietro.