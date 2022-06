Batterygate, Apple rischia 882 milioni di multa in Regno Unito

Apple è stata denunciata in Regno Unito per presunta “strozzatura” degli iPhone e adesso c’è il rischio che debba sborsare oltre 750 milioni di sterline (quasi 882 milioni di euro) per risarcire circa 25 milioni di persone.

La causa è ancora una volta il fenomeno ormai noto col nome di batterygate e affligge principalmente gli iPhone 6 che nel 2017 furono volutamente rallentati attraverso un aggiornamento di iOS per evitare che si spegnessero all’improvviso a causa di alcune nuove funzioni introdotte sui telefoni.

Da quell’episodio seguirono oltre 60 class action in un anno e soltanto negli Stati Uniti, negli anni successivi, Apple fu costretta a pagare in due occasioni 500 milioni di dollari e 113 milioni di dollari per lo stesso motivo. Tuttavia secondo la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito questa nuova azione legale renderà Apple “[più sensibile][5” riguardo la salute e le prestazioni della batteria perché il Competition Appeals Tribunal come dicevamo starebbe valutando di comminare una multa da capogiro.

L’attivista per i diritti dei consumatori Justin Gutmann starebbe sostanzialmente tentando di ricreare un equivalente delle class action americane nel Regno Unito sostenendo che circa 25 milioni di persone hanno acquistato determinati iPhone per poi sentirsi dire successivamente che quei telefoni sarebbero stati “limitati”.

Sto procedendo legalmente in modo tale che milioni di utenti iPhone del Regno Unito ricevano un risarcimento per il danno subìto dal comportamento di Apple. Se questo caso avrà successo, spero che le aziende che dominano il mercato rivalutino poi i loro modelli di business e si astengano da questo tipo di condotte.

Gutmann sostiene che anziché «fare la cosa onorevole e legale di offrire una sostituzione gratuita, un servizio di riparazione o un risarcimento» per aver volutamente rallentato i telefoni tramite un aggiornamento software, Apple abbia «ingannato le persone nascondendo questo cambiamento che di fatto ha rallentato i telefoni fino al 58%».

Come dicevamo la stessa azione legale si è conclusa negli USA del 2020 con la creazione di un fondo da 500 milioni di dollari da parte di Apple che sostanzialmente prevede un risarcimento di 25 dollari per chiunque abbia i requisiti per poterlo richiedere.