Disponibile aggiornamento a macOS Monterey 12.4, con update webcam Studio Display

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Monterey 12.4, quarto importante update di ‌macOS Monterey‌ presentato a ottobre dello scorso anno. L’aggiornamento a ‌macOS Monterey‌ 12.4 arriva a due mesi da macOS Monterey 12.3, versione che ha visto l’arrivo della funzionalità Universal COntrol (Controllo Universale in italiano).

Apple spiega che l’aggiornamento a macOS 12.4 include correzioni di bug e aggiornamenti per la sicurezza del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti.

Di seguito le note di rilascio ufficiali:

• Podcast include una nuova impostazione per limitare gli episodi salvati sul Mac ed eliminare automaticamente quelli meno recenti.

• Il supporto per l’aggiornamento firmware 15.5 di Studio Display, disponibile come aggiornamento separato, include varie ottimizzazioni della fotocamera, tra cui riduzione del disturbo, contrasto e inquadratura migliorati.

macOS Monterey offre funzioni che aiutano gli utenti a restare in contatto in modi nuovi, fare di più e lavorare in sinergia su tutti i loro dispositivi Apple. FaceTime include nuove funzioni audio e video che rendono le chiamate più naturali e realistiche, mentre i nuovi strumenti Continuity come AirPlay sul Mac rendono possibile una sinergia ancora migliore tra i dispositivi Apple. Testo attivo e Ricerca visiva introducono nuove funzioni smart per recuperare utili informazioni, Safari offre una migliore organizzazione grazie ai Gruppi di pannelli e i Comandi rapidi portano su Mac tutta la semplicità dell’automazione.

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.