Apple aumenta gli ordini iPhone 2020 nonostante coronavirus

Il piano di Apple è in controtendenza rispetto alla situazione attuale del mercato smartphone e anche rispetto a problemi, ritardi e timori dovuti a coronavirus: la multinazionale infatti avrebbe comunicato a fornitori e assemblatori ordini iPhone 2020 superiori ai livelli di produzione raggiunti nel 2019.

Per il periodo che va da marzo di quest’anno fino a marzo 2021 Apple avrebbe indicato ordini iPhone per 213 milioni di unità totali, quindi il 4% in più rispetto a quanto realizzato l’anno precedente. Il totale è inteso come una ripartizione equa al 50% per i modelli attualmente a listino, quindi incluso anche iPhone SE, e per l’altra metà degli ordinativi per i nuovi modelli in arrivo questo autunno.

Ricordiamo che prima di coronavirus praticamente tutti gli analisti e società di analisi indicavano un super ciclo iPhone e vendite record sostenuti dal cambio di design e all’introduzione dei primi smartphone Apple con connettività 5G. La pandemia però ha costretto tutti a rivedere report e previsioni, con il timore che la crisi economica e lockdown estesi ridurranno l’interesse nei nuovi terminali e la propensione di spesa degli utenti.

Il piano di Apple di aumentare gli ordini iPhone 2020 presso i propri fornitori, segnalato da Nikkei Asian Review, sarebbe però motivato da una strategia precisa: accumulare quante più scorte possibili di parti, componenti e anche di dispositivi finiti per evitare qualsiasi rischio di approvvigionamento nei mesi successivi. In questo modo Cupertino si metterebbe al riparo per affrontare i periodi più cruciali dell’anno per l’elettronica di consumo, vale a dire la ripresa in autunno e soprattutto il trimestre di Natale.

Secondo alcuni osservatori il piano indicato ha senso ed è nelle possibilità di una società che dispone di ingenti riserve come lo è Apple. Ma non tutti i fornitori Apple concordano: gli ordini iPhone 2020 sono attesi tra maggio e giugno. Per quella data Cupertino potrebbe rivedere al ribasso le commesse, come in effetti già successo in passato.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo, invece per tutto quanto emerso finora sugli iPhone 2020 rimandiamo a questa pagina.