Il nuovo MacBook Pro 2020 forse arriva oggi

Le anticipazioni corrono da mesi e negli scorsi giorni c’è anche stato il primo avvistamento su Internet con i risultati dei benchmark attribuiti a questa macchina: il nuovo MacBook Pro 2020 potrebbe arrivare entro la giornata di oggi.

L’aggiornamento anticipato riguarda il MacBook Pro 13” che molto probabilmente con l’upgrade arriverà in formato da 14” grazie alla riduzione delle cornici laterali dello schermo. Questa soluzione, già implementata da Cupertino in MacBook Pro 15,4” che è diventato da 16 pollici (qui la recensione di Macitynet), permette di incrementare leggermente le dimensioni del display mantenendo invariati ingombri e peso del portatile.

Come già fatto da Apple per MacBook Pro 16” è attesa in arrivo anche la tastiera di nuova generazione Magic Keyboard con tasti con meccanismo a forbice invece di quello a farfalla, molto criticato nei portatili di Cupertino delle generazioni precedenti. L’anticipazione che Apple presenterà il nuovo MacBook Pro 2020 arriva da Jon Posser, noto leader in passato specializzato nell’universo Android ma che da alcuni mesi a questa parte ha previsto correttamente diverse novità in arrivo da Apple.

Con questa macchina è attesa l’implementazione di processori Intel Core di decima generazione, incluse opzioni di configurazione online con più variati.

