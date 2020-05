Coronavirus, gli ebook letti dagli italiani durante il lockdown

Da Perrault a Manzoni, passando per Gianrico Carofiglio, fino ai libri per ragazzi e quelli motivazionali: Amazon rivela i gusti letterari in digitale dei clienti in Italia durante i due mesi del lockdown, presentando la classifica dei grandi autori maggiormente citati nelle domande ad Alexa e i titoli più ascoltati su Audible, ma anche gli eBook più letti, disponibili su Kindle Store.

I risultati si riferiscono ai consumi culturali digitali dei clienti di Amazon nei mesi di marzo e aprile 2020 e mostrano diverse variazioni rispetto ai contenuti fruiti nel corso dell’intero 2019.

Gli autori più citati nelle domande ad Alexa

Se nel 2019, Dante era capolista assoluto della classifica degli autori più citati nelle domande ad Alexa, l’interesse per le fiabe per bambini ha spinto Charles Perrault, a cui si deve una delle più celebri versioni della fiaba di Cappuccetto Rosso, in cima alle citazioni nei mesi di marzo e aprile 2020.

Ma la curiosità dei clienti che utilizzano Alexa in Italia, durante il periodo del lockdown, si è rivolta anche verso tre giganti della letteratura italiana. Anzitutto Alessandro Manzoni, al secondo posto, e Boccaccio al terzo. Mentre Dante Alighieri resta nella top 10 in quarta posizione: proprio a lui, il 25 marzo 2020, è stato dedicato il Dantedì.

A scendere, nella top 10 degli autori più richiesti su Alexa negli ultimi due mesi, compaiono Antoine de Saint-Exupéry, i Fratelli Grimm, Gabriel García Márquez, Edmondo De Amicis, Giovanni Verga e Italo Svevo. Mentre negli ultimi due mesi gli autori di testi per ragazzi hanno avuto un ruolo importante, lo scorso anno le domande si erano concentrate sui contemporanei e sui grandi classici: Luigi Pirandello, Stephen King ma anche Virgilio, Ludovico Ariosto, Umberto Eco e Jane Austen.

Ricordiamo che Alexa può fornire ogni giorno curiosità sui temi della letteratura. Per scoprire “pillole” ispirate o estratte da alcuni grandi classici della letteratura basta chiedere ad Alexa “Alexa, sfoglia un libro”. Con Alexa è inoltre possibile ascoltare un’ampia selezione di audiolibri grazie ad Audible. In questo periodo particolare, chiedendo semplicemente “Alexa, qual è l’Audiolibro del giorno” è possibile ascoltare gratuitamente uno dei tantissimi titoli messi a disposizione grazie all’iniziativa “A casa con Audible”.

Gli audiolibri più ascoltati su Audible

Per quanto riguarda gli audiolibri, i titoli più ascoltati in Italia durante gli ultimi due mesi attraverso Audible sono stati: La misura del tempo di Gianrico Carofiglio, I leoni di Sicilia di Stefania Auci e La casa delle voci di Donato Carrisi.

Guardando agli audiolibri più ascoltati su Audible nel 2019, I leoni di Sicilia mantiene invariata la sua seconda posizione già da un anno, preceduto però in questo caso Harry Potter: la saga completa di J.K. Rowling, e seguito quindi in terza posizione da La scomparsa di Stephanie Mailer, Joel Dicker. La celebre saga scaturita dalla penna di J.K. Rowling si conferma inoltre l’audiolibro più ascoltato di sempre su Audible, seguito in questo primato da I pilastri della terra, Ken Follet e L’amica geniale, Elena Ferrante.

Gli eBook più letti

Tra i titoli più letti in formato digitale dai clienti di Amazon durante i mesi di marzo e aprile 2020 spiccano non solo romanzi e libri per ragazzi, ma anche fumetti e tre libri motivazionali. La passione per i romanzi scalza quella per il calcio. Al vertice della top 10 si posiziona infatti il romanzo La ragazza della neve di Pam Jenoff, new entry di quest’anno che sostituisce il bestseller 2019 Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche con l’introduzione del Financial Fair Play, di Vittorio Orlando, testo che analizza il quadro generale all’interno del quale si svolge l’attività di una società di calcio professionistica.

Ma durante il periodo del lockdown i lettori in Italia si sono interrogati anche sulla volontà di migliorare sé stessi e la relazione con gli altri, in seconda posizione tra i più letti degli ultimi due mesi figura infatti l’eBook Stai calmo e usa le parole giuste nel giusto ordine di Paolo Borzacchiello, seguito invece da quello che ormai è diventato un classico della lettura per ragazzi: Harry Potter e il Calice di Fuoco di J.K Rowling.

Anche due nuovi fumetti entrano in classifica durante questo periodo e si posizionano al 4° e 5° posto: Diabolik | Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, di Mario Gomboli (Autore) ed Enzo Facciolo (Illustratore), un’edizione speciale del celebre fumetto ispirata alla nuova serie Amazon Original e Le più belle storie del Rinascimento (Storie a fumetti Vol. 41) di Disney che propone storie dedicate a questo periodo storico di grande rinnovamento culturale, rivisto appunto in chiave disneyana.

Debutta nella top 10, in sesta posizione, un ulteriore libro per migliorare se stessi Tecniche proibite di persuasione, manipolazione e influenza utilizzando schemi di linguaggio e tecniche di PNL (2° Edizione): Come persuadere, influenzare e manipolare usando schemi di linguaggio di Steve Allen, seguito dal Thriller Delitti Vaticani di Adam Thomson e da Racconti di Hogwarts: prodezze e passatempi pericolosi (Pottermore Presents Vol. 1) sempre di J.K. Rowling.

Chiudono la top 10 un terzo libro motivazionale Il Pensiero positivo: Come raggiungere i tuoi obiettivi e condurre una vita positiva attraverso il potere del pensiero, di Marcello Borelli, e il racconto Laurie, firmato Stephen King, un regalo del maestro ai lettori in Italia in occasione dell’uscita del suo romanzo The Outsider, e che nella classifica 2019 occupava già la quarta posizione.