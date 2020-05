Le app per iPad toccano livelli record nel primo trimestre 2020

Non succedeva da anni: la crescita dei download e della spesa delle app per iPad nel primo trimestre 2020 supera persino le percentuali di crescita registrate da quelle per iPhone. I nuovi record per i tablet Apple sono associati, purtroppo, ai blocchi e alle misure di restrizione adottate in vari paesi del mondo per Coronavirus.

Anche i valori massimi registrati segnano un forte aumento: il conteggio dei primi download di app per iPad nel primo trimestre 2020 arriva a toccare 1,1 miliardi in tutto il mondo. Questo dato rappresenta una crescita del 40% rispetto al primo trimestre del 2019 e la prima crescita anno su anno registrata fin dal quarto trimestre del 2013.

Record anche per la spesa degli utenti nelle app per iPad: sempre nel primo trimestre 2020 il totale globale stimato è di 2,1 miliardi di dollari, mai così alto da quando esiste il tablet. L’ultimo massimale storico risale infatti al primo trimestre 2014 quando per la prima volta la spesa totale aveva superato un miliardo di dollari.

Per quanto riguarda i download la stragrande maggioranza delle app rientra nella categoria Giochi e Intrattenimento, seguita al secondo posto dalla categoria Education che per la prima volta tocca la soglia di 105 milioni di download nel mondo. L’ultimo trimestre record per le app Education per iPad risale al primo trimestre 2013 quando totalizzarono 91 milioni.

L’impatto di Coronavirus risulta evidente anche dalle percentuali a confronto con i trimestri precedenti, come rileva SensorTower. Il totale di 105 milioni di download delle app per iPad nel rimo trimestre 2020 nella categoria Education supera del 114§% i 49 milioni del quarto trimestre 2019 e il 78% superiore rispetto al primo trimestre 2019.

I giochi dominano anche la spesa degli utenti: circa il 76% della spesa complessiva di 2,1 miliardi di dollari, quindi per circa 1,6 miliardi di dollari sono stati spesi nei giochi. Al confronto la crescita nei download di App per iPhone nello stesso periodo è stata del 24%.

