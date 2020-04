MacBook Pro 14” 2020 con nuova tastiera atteso a breve

Apple annuncerà un nuovo MacBook Pro da 13 pollici a maggio con il codice J223, almeno secondo una voce condivisa da uno YouTuber e dal leaker Jon Prosser: secondi molti osservatori potrebbe trattarsi dell’atteso aggiornamento che trasformerà questo modello nel nuovo MacBook Pro 14″ 2020.

L’analista Ming-Chi Kuo aveva anticipato l’intenzione di Apple di rilasciare i nuovi modelli di MacBook Pro e MacBook Air con tastiere a meccanismo forbice nel secondo trimestre del 2020. Parte della previsione si è già avverata, con Apple che ha lanciato il suo nuovo MacBook Air 2020 il mese scorso, con la nuova tastiera; rimane, adesso solo il MacBook Pro da 13 pollici, dato che quello da 16 pollici è stato rilasciato appena cinque mesi fa.

Come notato da Prosser, Apple potrebbe lanciare una nuova dimensione per la sua offerta di MacBook Pro‌‌ più piccola, con il prossimo aggiornamento che porterebbe il display su una diagonale da 14 pollici. Kuo ha fatto riferimento a un modello di MacBook Pro 14″ 2020 in passato, ma non è chiaro se questa dimensione potrebbe arrivare in aggiornamento imminente. Il nuovo modello da 14 pollici, in ogni caso, sostituirebbe il MacBook Pro da 13 pollici, la cui produzione verrebbe dunque sospesa.

L’attuale MacBook Pro da 13 pollici utilizza ancora tastiere con meccanismo a farfalla, che come noto possono essere soggette a problemi, con tasti che potrebbero non rispondere dopo un uso prolungato; questo ha spinto Apple ad avviare un programma di riparazione gratuito in tutto il mondo già nel 2018. Successivamente Apple ha risolto il problema tornando a un meccanismo di tastiera a forbice, presente sul MacBook Pro‌ da 16 pollici e sui nuovi ‌MacBook Air‌ da 13 pollici.

Oltre alla tastiera, il nuovo MacBook Pro da 13 pollici dovrebbe ottenere un processore aggiornato sotto forma di uno dei chip Intel Ice Lake di decima generazione, realizzati con tecnologia di produzione a 10 nanometri.

Prosser ha condiviso leak accurati sui terminali Google in passato, ma solo di recente ha iniziato a condividere voci di Apple, quindi la sua attendibilità con riferimento all’hardware di Cupertino è ancora tutta da dimostrare. Se le sue ultime informazioni si riveleranno accurate, l’intera gamma di notebook di Apple avrà tastiere con meccanismo a forbice entro la fine del prossimo mese. Tutte le novità sull’ultimo modello di Macbook Air le trovate a questo indirizzo.