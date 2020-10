Nuovo trailer per The Mandalorian, la seconda stagione il 30 ottobre su Disney +

Gli inseguimenti in volo mozzafiato, le azioni spiazzanti del Bambino e le scelte imprevedibili di Mando il Mandaloriano stregheranno gli appassionati di Star Wars anche con la seconda stagione di The Mandalorian. Il seguito della serie tv che arriverà in esclusiva su Disney+ il 30 ottobre è stato anticipato da un trailer, che l’azienda ha presentato durante il Monday Night Football.

Con la seconda stagione dietro l’angolo, in arrivo il 30 ottobre 2020 sulla tv in streaming Disney plus, Disney ha rivelato alcune immagini dello show, il seguito della prima stagione di The Mandalorian, che ha ottenuto un grande successo sulla sua piattaforma di tv in streaming. E, naturalmente, la presenza di Baby Yoda.

Assieme all’attore protagonista Pedro Pascal, compariranno nella seconda stagione Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito. Tra i registi delle nuove puntate sono da segnalare Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Le puntate, probabilmente, dureranno di più di quelle della prima stagione.

Chi si fosse perso la prima serie live action ambientata nell’universo di Guerre Stellari, può può farlo ora abbonandosi a Disney +. La serie tv statunitense in otto episodi prodotta da Lucasfilm è distribuita su Disney + dallo scorso 12 novembre 2019, data di lancio della tv in streaming di Topolino negli Stati Uniti.

