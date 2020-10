Apple pubblica il trailer di Becoming You di Apple TV+

Apple ha condiviso oggi il trailer del suo nuovo documentario per Apple TV+ Becoming You: uno sguardo originale sui bambini in tutto il mondo e il racconto della loro infanzia. I sorrisi, le prime parole, le corse, i giochi di bambini dalla Mongolia al Nepal, da Tokyo a Cape Town, dal Borneo alla Giordania, sono quindi i veri protagonisti di questo documentario, il cui obiettivo è quello di raccontare come i bambini imparano a parlare e muoversi dalla nascita fino ai 5 anni.

La serie, che ha come voce narrante quella del premio Oscar Olivia Colman, mette a fuoco la storia di 100 bambini provenienti da dieci paesi in tutto il mondo, registrata in duemila giorni. Ogni episodio esamina il modo in cui i bambini di tutte le nazionalità imparano a pensare e parlare nella loro lingua madre.

Questa docuserie è prodotta da Wall to Wall Media ed è prodotta da Leanne Klein e Amo Forsyth. L’arrivo dei primi sei episodi di Becoming You su ‌Apple TV‌ + è previsto per venerdì 13 novembre 2020.

Un altro interessante e spettacolare documentario da poco rilasciato su Apple TV+ è Tiny World che racconta quel mondo quasi impercettibile all’occhio umano dove gli abitanti sono delle piccole, minuscole, creature.

