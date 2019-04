Su iOS e Android arriverà GeForce Now, giochi come i film Netflix

GeForce Now, il sistema di Nvidia che consente di sfruttare moltissimi videogiochi in streaming su Mac e PC, arriverà anche in versione iOS e Android. Lo riferisce il sito francofono FrAndroid che ha ottenuto conferma da Andrew Fear, Senior product manager responsabile di NVIDIA GeForce NOW Gaming Service.

Attualmente il servizio è disponibile in versione beta per Mac, PC Windows o SHIELD TV. A febbraio di quest’anno abbiamo provato il servizio il cui concetto è semplice: aprire una sessione verso i server di NVIDIA e grazie a questi poter giocare a una selezione, piuttosto ampia, di videogiochi anche se questi non sono compatibili con Mac e anche se abbiamo un modello un po’ vecchiotto. Il tutto, ovviamente, a patto di avere una buona connessione a internet (almeno 15 Mbps per 720p a 60fps e 25 Mbps per 1080p a 60 fps).

Nvidia ha recentemente fatto sapere che 30.000 beta tester stanno testando il servizio e un milione di persone sono ancora in lista di attesa. L’idea di poter trasformare anche sistemi datati in dispositivi da gaming da sogno, piace a tanti, L’elenco dei giochi è vasti e include titoli quali: PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, Fornite o Far: Lone Sailse, e centinaia di altri ancora. I titoli preferiti restano aggiornati con le ultime patch eseguendo lo streaming dal servizio cloud GeForce NOW.

Non sappiamo quali saranno i prezzi quando il servizio sarà disponibile in versione definitiva. Tra i concorrenti che si troverà ad affrontare Nvidia, anche Google con il suo Stadia.