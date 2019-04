Concept watchOS 6: monitor del sonno, anello attività e calendario tutti nuovi

Manca poco più di un mese per scoprire cosa offrirà watchOS 6, ma nell’attesa il concept designer Jake Sworki ha provato a immaginare come si potrebbe migliorare lo smartwatch di Apple attraverso una serie di funzionalità.

Tra nuove Facce, sistemi di tracciamento del sonno e un avanzato anello per le attività, se Apple includesse anche solo la metà di tutte le proposte raccolte nel video realizzato da Sworki, ne avremmo abbastanza per diversi anni.

Ad esempio, sarebbe bello se Apple permettesse agli sviluppatori di realizzare quadranti per Apple Watch da scaricare in aggiunta a quelli ufficiali. Al momento bisogna accontentarsi della partnership con Disney che le ha permesso di realizzare quelli con Topolino e Minnie: chissà se arriveranno mai i personaggi di Star Wars o dei film Marvel, visto anche lo strepitoso successo che sta riscuotendo l’ultimo film?

Tra le novità immaginate dal designer c’è anche un’app per tenere sotto controllo acqua e calorie assunte durante il giorno, andando di fatto a potenziare il sistema di miglioramento del proprio stato di salute fisico per assicurarsi di bere a sufficienza o di monitorare l’apporto calorico giornaliero nel caso in cui si stesse cercando di aumentare o perdere peso.

Un’altra applicazione che potrebbe fare la differenza è quella per la gestione degli audiolibri: leggere un ebook dal polso sarebbe certamente poco pratico, ma perché non offrire la possibilità di ascoltare gli audiobook senza portare con sé l’iPhone? Sworki ritiene anche che un’app per le Scorciatoie di Siri fatta su misura di Apple Watch migliorerebbe e non poco la gestione della Smart Home e degli automatismi ad essa associati, rendendoli accessibili dall’app, dal Centro di Controllo o direttamente dal quadrante attraverso una o più Complicazioni.

Queste sono soltanto alcune delle novità immaginate per watchOS 6: guardate pure il filmato per scoprirle tutte (e chissà se anche soltanto qualcuna è davvero nei piani di Apple).