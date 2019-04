Come annullare un abbonamento a un’app su iPhone o iPad

Abbonarsi ad Apple News+ o ad uno degli altri servizi offerti da qualsiasi altra applicazione è facilissimo: si apre il relativo menù e tramite scansione del volto con FaceID o dell’impronta digitale con Touch ID si porta a termine l’acquisto.

Annullare gli abbonamenti non è invece così intuitivo, sebbene Apple abbia recentemente migliorato molto il sistema collegando tutti gli abbonamenti nell’app App Store. Sono sostanzialmente due i metodi per disiscriversi: ve li descriviamo qui di seguito.

Metodo semplice (nuovo)

Aprite l’app App Store

Cliccate l’icona del proprio profilo visibile nell’angolo in alto a destra

Cliccate sulla voce Gestisci iscrizioni

Qui troverete l’elenco di tutte le iscrizioni attive e scadute. Se desiderate annullarne una, selezionatela, quindi cliccate sul pulsante Annulla abbonamento.

Metodo lungo (vecchio)

Quello che segue è il sistema disponibile prima che Apple introducesse il nuovo e, nel momento in cui scriviamo, è ancora attivo e valido. Per la sua complessità il suo impiego è consigliabile solo qualora si dovessero incontrare problemi nel portare a termine la disiscrizione con il sistema precedente.

Aprite l’app Impostazioni

Cliccate sul vostro ID Apple

Cliccate la voce iTunes e App Store

Cliccate sul vostro indirizzo Apple ID in alto

Cliccate sulla voce Visualizza ID Apple

Scorrete in basso e selezionate la voce Abbonamenti

Selezionate l’abbonamento interessato e cliccate su Cancella, quindi su Annulla abbonamento.

Come ri-attivare un abbonamento

Per iscrivervi nuovamente non dovete far altro che ripetere i passaggi descritti in precedenza (vale per entrambi i metodi), quindi selezionare il servizio scaduto dalla lista ed abbonarsi ad uno dei piani disponibili che verranno proposti dal sistema.