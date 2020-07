OctaneRender X, disponibile l’edizione del 10° anniversario ottimizzata in collaborazione con Apple

In concomitanza della conferenza per sviluppatori di Apple dello scorso anno, OTOY aveva annunciato di essere al lavoro sull’edizione del 10° anniversario di OctaneRender, un renderer “unbiased” accelerato tramite GPU. Otoy ha ora rilasciato la Public Preview di Octane X per macOS, software che sfrutta abbondantemente le librerie Metal di Apple, offrendo notevole velocità di rendering, interazione, materiali ed illuminazione basati sulla fisica, modelli realistici di fotocamera, algoritmi spettrali, istanze e molto altro.

Lo sfruttamento delle API di Apple ha permesso di ottenere risultati notevoli con OctaneBench (utility che permette di effettuare analisi comparative sulle diverse GPU nel rendering), con risultati che – secondo lo sviluppatore- sono i migliori mai ottenute con una scheda video su singolo slot.

Octane X è compatibile con macOS Catalina, è ottimizzata per le GPU AMD Vega e Navi dei Mac Pro, iMac Pro, iMac e MacBook Pro. L’estrema ottimizzazione, riferiscono gli sviluppatori, è frutto di anni di lavoro e collaborazione con Apple. Il software permette di sfruttare decine di plug-in integrati per motion graphics, design, visualizzazione e VFX.

La PR1 di Octane è supporta a pieno RNDR – piattaforma per il rendering distribuito via GPU – permettendo di scalare le attività di rendering, consentendo la riproduzione in tempo reale dii scenografie di qualità cinematografica, eseguendo le operazioni anche su una rete basata su cloud decentralizzato che esegue le attività di rendering anche su GPU inattive. Sono supportate fino a 400 CPU nei calcoli condivisi eGPU collegate via Thunderbolt 3, è possibile usare i Mac Pro come nodi di rendering e dei mostruosi 56 thread delle macchine con 28-core.

La versione finale, fornita con un anno di manutenzione, sarà offerta gratuitamente a tutti i nuovi clienti che attivano il canone di abbonamento su Mac Pro, iMac e MacBook Pro 2019 con macOS Big Sur (gli abbonamenti annuali costano 24,92 euro al mese, quelli mensili 29,99 € al mese).