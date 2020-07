Nel Samsung Galaxy Unpacked del 5 agosto arrivano 5 dispositivi

Questa volta nessuna voce di corridoio e nessuna indiscrezione: durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked del 5 agosto, la multinazionale sudcoreana presenterà ben 5 nuovi dispositivi. L’anticipazione arriva direttamente da Tae-moon Roh, presidente e responsabile della divisione mobile communications di Samsung.

Naturalmente il dirigente punta a stuzzicare le aspettative degli appassionati del marchio centellinando al massimo le informazioni, così non offre alcun indizio sulle novità in arrivo. Qui, ancora una volta, vengono in soccorso le anticipazioni dalla rete che circolano già da tempo. L’elenco delle cinque novità in arrivo nel Galaxy Unpacked del 5 agosto include naturalmente tutta la nuova gamma Galaxy Note 20, con il trio di modelli Galaxy Note 20, Note 20 Plus e il top di gamma Note 20 Ultra. A questi potrebbero aggiungersi gli auricolari Galaxy Buds Live infine anche un nuovo smartwatch.

Nessun dubbio sulla serie Note 20: le tempistiche sono quelle tradizionali seguite da anni da Samsung inoltre, nei primi giorni di luglio, sembra che il costruttore sia sia lasciato scappare una fotografia online del terminale Galaxy Note 20, rimossa rapidamente dal web ma non abbastanza per essere intercettata da un leaker. Infine, anche se non incluso nel conteggio, sempre durante la presentazione potrebbe fare capolino sul palco anche il nuovo Galaxy Z Fold 2, anche questo trapelato in rete grazie a una presunta fotografia che sembra provenire direttamente dal reparto marketing di Samsung.

Il nuovo terminale con display flessibile potrebbe però essere semplicemente mostrato in anteprima, per essere poi presentato ufficialmente più avanti nei prossimi mesi. Ricordiamo che l’evento Samsung Galaxy Unpacked di Samsung si svolge il 5 agosto alle ore 16 e potrebbe essere seguito in diretta dal sito web Samsung.

