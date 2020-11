Offerte eBay per casa e illuminazione smart: Nest Mini 2 e Hub da 29 euro

Ancora offerte su eBay, con numerosi accessori per una casa intelligente e l’illuminazione smart. In questo articolo vi segnaliamo le offerte sui Google Nest e l’illuminazione Xiaomi compatibile con l’assistente di Big G. Ecco la lista della spesa per gli amanti hi tech.

Google Nest Mini 2

Se siete alla ricerca di uno speaker smart per la casa, Google Nest Mini 2 farà al caso vostro. Piccolo e versatile, con una buona qualità del suono, in grado di farvi ascoltare musica da tutte le principali piattaforme di streaming musicale, oltre a consentirvi un facile accesso all’assistente Google, in grado di rispondere alle domande più disparate, oltre che ad offrire il controllo vocale degli accessori smart presenti in casa. Al momento è in offerta a 29,90 euro.

XIAOMI BEDSIDE LAMP 2

L’abbiamo recensita a questo indirizzo, Xiaomi Bedside Lamp 2 è una lampada economicissima ma molto smart da collocare idealmente sul vostro comodino o su un tavolinetto da salotto per avere una luce di servizio, d’atmosfera o per un risveglio e un sonno tranquillo. Si acquista su eBay a 35,90 euro cliccando qui.

GOOGLE Nest Hub

Se volete uno smart display tuttofare in casa, ecco il Google Nest Hub. Si tratta di un vero e proprio centro di controllo, che servirà per riprodurre musica o visualizzare video da YouTube o Netflix, potendo beneficiare dell’assistente Google per controllare tutte le periferiche smart presenti in casa. Si acquista in offerta su eBay a 59,00 euro.

XIAOMI LED DESK LAMP 1S

Un’ottima lampada da scrivania, con 4 diverse modalità di illuminazione adatte a diverse esigenze e una ampia gamma di personalizzazione. E’ possibile regolare la temperatura del colore tra 2700k e 6500k per un’illuminazione ideale ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Homekit. Fornisce un controllo semplice e intuitivo. Al momento si acquista a 36,99 euro direttamente da qui.

Xiaomi Mi Band 4

Il primo acquisto che ci sentiamo di consigliarvi a questo prezzo è certamente Xiaomi Mi Band 4, non l’ultimo modello disponibile, ma praticamente identico alla Band 5. Il dispositivo supporta la tecnologia Bluetooth 5,0 BLE, che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza, cui si aggiunge un display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px.

Anche questa volta non manca la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per le immersioni). Batteria da record grazie all’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

La Mi Band 4 si acquista cliccando su questo link diretto al prezzo di circa 23,50 euro con spedizione gratuita per l’Italia.