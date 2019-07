Offerte Prime Day; sconti su Mouse e tastiere Apple e sulle Smart Battery Case per iPhone

Buone offerte anche nel campo degli accessori Apple per il Prime Day. I ribassi in questo ambito non sono del tutto inusuali anche nel corso dell’anno, ma per alcuni prodotti siamo di fronte a tagli al listino mai visti per proporzione, mai si era arrivati al 24% per cavi specifici per audio e video da parte di Apple.

In particolare è notevole il ribasso del 31% sul Magic Mouse 2 che viene a costare solo 59 euro. Buono anche il prezzo sulla Magic Keyboard con tastierino numerico che costa 119 euro (-20%). Attenzione, poi, al costo ridotto sulle varie Smart Battery Case che scendono tutte del 33%, sia quella per iPhone XS Max, che quella per iPhone Xs, come quella per iPhone XR. Ricordiamo che grazie a questo accessorio potete incrementare notevolmente l’autonomia dei vostri telefoni.

Ecco qui di seguito tutti gli accessori in sconto.

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Argento In offerta a € 119,00 – sconto 20%

Apple Magic Mouse 2 – Argento In offerta a € 59,00 – sconto 31%

Apple Smart Battery Case (per iPhone XS Max) – Rosa Sabbia In offerta a (blank) – sconto

Apple Smart Battery Case (per iPhone XS) – Rosa Sabbia In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XR – Bianco In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XR – Nero In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XS – Bianco In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XS – Nero – In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XS Max – Bianco In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Battery Case per iPhone XS Max – Nero In offerta a € 99,99 – sconto 33%

Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 10,5″) – Italiano In offerta a € 109,00 – sconto 26%

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter In offerta a € 59,99 – sconto 24%

Apple Adattatore da Lightning ad AV digitale In offerta a € 39,99 – sconto 43%

Apple Custodia Trasparente per iPhone XR In offerta a € 29,99 – sconto 33%

