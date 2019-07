Prime Day, sconti mai visti sugli Apple Watch, anche in acciaio

Non è raro trovare gli Apple Watch in sconto su Amazon, ma per il Prime Day ci sono diversi affari con prezzi mai visti anche sullo smartwatch della Mela.

L’aspetto da segnalare è che Amazon, in particolare, sconta per la giornata degli “affari pazzi” solo Apple Watch 4, ovvero l’ultimo modello, nella versione in acciaio inossidabile da 40mm, che non è mai stata scontata fino ad oggi. S

i tratta, oltre al resto, del modello GPS+Cellular, quindi del più completo dal punto di vista funzionale. Il più scontato è il modello nero con cinturino sport che Amazon offre per il Prime Day a 538,99 € invece che 709 euro (-24%)

Se invece vi interessa il modello da 44mm, sempre GPS+Cellular, trovate un ottimo prezzo sulla versione oro con sport loop coloro conchiglia che costa 459 euro, per uno sconto del 19%

Ecco qui di seguito tutti gli Apple Watch scontati per il Prime Day

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile e loop in maglia milanese In offerta a € 699,99 – sconto 13%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile nero siderale e cinturino Sport nero In offerta a € 538,99 – sconto 24%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile nero siderale e loop in maglia milanese nero siderale In offerta a € 699,99 – sconto 13%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in alluminio color argento e cinturino Sport bianco In offerta a € 439,99 – sconto 18%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in alluminio color argento e Sport Loop color conchiglia In offerta a € 439,99 – sconto 18%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in alluminio grigio siderale e cinturino Sport nero In offerta a € 439,99 – sconto 18%

– fino al 16 luglio 2019



Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 44 mm in alluminio color oro e cinturino Sport rosa sabbia In offerta a € 459,00 – sconto 19%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 44 mm in alluminio color oro e Sport Loop rosa sabbia In offerta a € 459,00 – sconto 19%

– fino al 16 luglio 2019

Apple Watch Series 4 (GPS) cassa 40 mm in alluminio grigio siderale e Sport Loop nero – In offerta a € 389,99 – sconto 11%

– fino al 16 luglio 2019

