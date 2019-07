Offerte Prime Day, tutti gli sconti iPhone: iPhone XS -25%, iPhone X 799 €, iPhone 8 Plus 256 GB a 749,99€

È il primo Prime Day di Amazon nella veste di rivenditore ufficiale Apple e ovviamente non potevano mancare numerosi prodotti Apple scontati. Tra questi i più numerosi e probabilmente più desiderati ci sono gli iPhone.

La lista di questa notte che pubblichiamo interamente è una vera selva di modelli e di versioni in ribasso. I prezzi sono generalmente molto convenienti e in quasi tutti i casi mai visti presso nessun rivenditore ufficiale Apple.

Avendo seguito ormai da molto tempo il mondo Apple su Amazon siamo però in grado di darvi una idea su quelli che sono assolutamente da non perdere perché mai visti, oppure visti solo una o due volte per breve tempo su Amazon e quindi da considerare sostanzialmente irripetibili.

In particolare sono notevoli, oltre che gli sconti su iPhone XS e iPhone XS Max nelle configurazioni a maggior capacità di memoria che non sono mai stati scontati così tanto, anche quelli su iPhone 8 e iPhone 7 Plus con 256 e 128 Gb di memoria. Anche qui, infatti, Amazon non li ha mai scontati a questo livello, riducendo spesso solo i prezzi delle versioni a minor capacità. Vi consigliamo anche di comprare, se vi interessano, anche gli iPhone 6s Plus anche questi mai ribassati a questo livello. Ecco, in ogni caso, i migliori affari secondo il giudizio di Macitynet. Più sotto tutti gli sconti iPhone uno per uno.

Ecco la lista completa

Apple iPhone 6s (128GB) – Argento In offerta a € 429,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s (128GB) – Grigio Siderale In offerta a € 429,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s (128GB) – Oro In offerta a € 429,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s (128GB) – Oro Rosa In offerta a € 429,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Argento In offerta a € 475,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Grigio Siderale In offerta a € 475,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Oro In offerta a € 475,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 6s Plus (128GB) – Oro Rosa In offerta a € 475,00 – sconto 28%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (128GB) – Argento In offerta a € 489,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (128GB) – Nero opaco In offerta a € 489,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (128GB) – Oro In offerta a € 489,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (128GB) – Oro rosa In offerta a € 489,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (32GB) – Argento In offerta a € 399,99 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (32GB) – Nero opaco In offerta a € 399,99 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 (32GB) – Oro rosa In offerta a € 399,99 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (128GB) – Argento In offerta a € 589,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (128GB) – Nero In offerta a € 589,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (128GB) – Oro – In offerta a € 589,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (128GB) – Oro Rosa In offerta a € 589,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (32GB) – Argento In offerta a € 529,99 – sconto 22%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 7 Plus (32GB) – Oro In offerta a € 529,99 – sconto 22%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 (256GB) – Argento In offerta a € 659,99 – sconto 26%

– fino a 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 (256GB) – Grigio siderale In offerta a € 659,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 (256GB) – Oro In offerta a € 659,99 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 Plus (256GB) – Argento In offerta a € 749,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 Plus (256GB) – Oro In offerta a € 749,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone 8 Plus (64GB) – Argento In offerta a € 709,99 – sconto 14%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone X (256GB) – Argento In offerta a € 975,00 – sconto 21%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone X (64GB) – Argento In offerta a € 799,99 – sconto 24%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS (256GB) – Oro In offerta a € 1.119,00 – sconto 18%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS (512GB) – Argento In offerta a € 1.399,99 – sconto 12%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS (512GB) – Oro In offerta a € 1.189,99 – sconto 25%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (256GB) – Argento In offerta a € 1.209,99 – sconto 17%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (512GB) – Argento In offerta a € 1.289,99 – sconto 24%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (512GB) – Grigio siderale In offerta a € 1.419,99 – sconto 16%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (512GB) – Oro In offerta a € 1.289,99 – sconto 24%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (64GB) – Argento In offerta a € 989,99 – sconto 23%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (64GB) – Grigio siderale In offerta a € 989,99 – sconto 23%

– fino al 7/16/19 23:59

Apple iPhone XS Max (64GB) – Oro In offerta a € 989,99 – sconto 23%

– fino al 7/16/19 23:59

