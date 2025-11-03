iOS 26.1 arriva oggi, ecco che cosa cambia e come scaricarlo

Oggi arriva iOS 26.1. La prima versione di aggiornamento del sistema è stata preannunciata da diversi osservatori che ritengono che sia proprio la serata di lunedì quella da tenere d’occhio come momento in cui inizierà la distribuzione.

L’update è di portata modesta (non stiamo parlando del classico “major” update che arriva a primavera), ma qualcuno di chi legge potrebbe trovare alcuni spunti interessanti. La loro descrizione approfondita la trovate nel nostro articolo.

Interruttore Liquid Glass

La novità da segnalare è l’interruttore per regolare Liquid Glass che consente di selezionare Vetro oppure Opaco. Vetro mantiene l’aspetto introdotto con iOS 26: superfici semitrasparenti, sfondi che affiorano sotto i pannelli, bordi morbidi e profondità percepita. Opaco riduce la trasparenza e ispessisce il “vetro” virtuale, così testi, icone e menu risultano più leggibili soprattutto su wallpaper vivaci o con forte controluce.

Traduzione con Airpods

Altra novità, ma di portata più limitata perchè utilizzabile (per ora) in pochi contesti è traduzione in tempo reale con AirPods: iOS 26.1 estende il supporto linguistico e include l’italiano. La funzione consente di parlare nella propria lingua e ascoltare immediatamente la traduzione dall’auricolare, mentre l’interlocutore può fare altrettanto nella sua.

Per chi si trova in Italia o in Paesi UE la disponibilità della traduzione in tempo reale in italiano è vincolata alle regole applicate da Apple nel territorio dell’Unione; la funzione può essere utilizzata senza limitazioni quando ci si trova fisicamente fuori dall’UE con account compatibile.

Per i dettagli e gli scenari d’uso rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Altre novità

iOS 26.1 introduce anche una serie di altre piccole novità. Vediamole una per una

Sveglie e timer sulla schermata di blocco: tap per posticipare, scorrimento a destra per spegnere.

Interruttore per disabilitare l’accesso rapido alla fotocamera dalla lockscreen.

Apple Intelligence disponibile in nuove lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita.

Allenamenti personalizzati nell’app Fitness con tipo attività, calorie obiettivo, livello di sforzo, durata e orario.

Apple Music: scorrimento orizzontale sulla barra “In riproduzione” per passare al brano successivo o precedente.

Ritocchi all’interfaccia: Tastierino numerico dell’app Telefono allineato a Liquid Glass. Foto: barra di scorrimento video più leggibile e menu contestuale riorganizzato. Safari: barra inferiore delle schede più ampia e bilanciata. Impostazioni: descrizioni e testi allineati a sinistra; nomi cartelle Home allineati.

Privacy e sicurezza: nuovo interruttore per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza.

Preparazione al supporto di smartwatch di terze parti e integrazione del Model Context Protocol.

Calendario: i colori degli eventi occupano l’intera larghezza per migliorare la leggibilità.

Liquid Glass perfezionato: rifrazione attorno alle icone attenuata su sfondi scuri o molto saturi.

Display: anteprima aggiornata con wallpaper in stile iOS 26; le istruzioni “pinch to crop” scompaiono dopo pochi secondi.

iPadOS 26.1: Ritorno di Slide Over accanto al multitasking a finestre. Regolazione del guadagno dei microfoni esterni collegati all’iPad. Safari su iPad: gestione download con popup centrale dedicato



iOS 26.1 è stato rilasciato la scorsa settimana in versione Release Candidate per sviluppatori e utenti iscritti al programma beta pubblico, ma la distribuzione della versione finale è attesa per questa sera, tra le 18 e le 19 ora italiana.

Come scaricare iOS 26.1

Come di consueto, l’aggiornamento sarà disponibile via OTA (Over The Air) e potrà essere scaricato direttamente dal dispositivo seguendo il percorso:

Impostazioni → Generali → Aggiornamento software

Una volta visualizzata la disponibilità di iOS 26.1, sarà sufficiente toccare Scarica e installa e attendere che il pacchetto venga verificato e installato. Prima di procedere è consigliabile:

Effettuare un backup completo su iCloud o su un computer tramite Finder o iTunes.

Assicurarsi che la batteria sia almeno al 50% o collegare l’iPhone all’alimentazione.

Connettersi a una rete Wi-Fi stabile, poiché il file di aggiornamento può superare i 2 GB.

Chi partecipa al programma beta riceverà automaticamente la stessa build finale, senza necessità di reinstallare il sistema. In alternativa, per chi preferisce il metodo manuale, i file IPSW saranno disponibili nelle prossime ore sul portale degli sviluppatori Apple.