Oggi sconto su purificatore d’aria Xiaomi, stop a polveri e batteri: solo 179,99€

Se vi serve un purificatore d’aria oggi è il giorno giusto: Amazon offre in sconto l’ultimissimo modello di Xiaomi: Mi Air Purifier 3H, un prodotto efficiente, potente e capace di fare fronte ad ogni problematica di inquinamento dell’aria.

Di questi accessori abbiamo parlato approfonditamente qualche mese fa quando abbiamo presentato le differenze tra lo Xiaomi Mi Air 2S e lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H . Se vi interessa avere un riscontro esatto su come comprare e perché comprare un purificatore d’aria domestico è questo l’articolo che dovete leggere. Qui diciamo unicamente che un purificatore è strutturato per catturare polvere, polveri sottili e batteri. Funziona anche come filtro per i cattivi odori caratteristici di una casa.

Il Mi Air Purifier 3H è sostanzialmente identico a modello 2H. È però più potente grazie ad una nuova ventola che tratta fino a 500 metri cubi d’aria l’ora; questo lo rende in grado di operare in spazi fino a 60 metri quadri. Maggiori informazioni le trovate nella pagina di Xiaomi Australia (dove è presentato con il nome di Xiaomi Mi Air Purifier Pro)

Normalmente questo purificatore d’aria appena rilasciato costerebbe 200 euro. Oggi è in basso di 20 euro; lo comprate fino alla fine della giornata a 179,99 euro.

