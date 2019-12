Purificatori d’aria Xiaomi in sconto su Amazon: quale scegliere?

Su Amazon in questi giorni sono in sconto i due purificatori d’aria Xiaomi. I modelli in offerta sono uno, divisi da un prezzo di soli dieci euro: Xiaomi Mi Air 2S (129,99 €) e Xiaomi Mi Air Purifier 2H (119,99 €). Trattandosi di una differenza di prezzo così piccola e a fronte di spiegazioni che su Amazon, francamente, non forniscono dettagli molto precisi sulle specifiche tecniche che differenziano i due prodotti, non stupisce che diversi lettori ci abbiano chiesto spiegazioni e chiarimenti, così da scegliere il migliore per le proprie esigenze.

La principale differenza funzionale tra i due prodotti è nel cosiddetto CADR, Clean Air Delivery Rate, ovvero nella capacità di ripulire l’aria dal particolato. Nello Xiaomi Mi Air 2H arriva a 260 m3 l’ora, nel più recente Xiaomi Mi Air Purifier 2S arriva a 310 m3 l’ora, quindi la capacità di depurazione è aumentata. Questa aumenta, anche se di poco, la superficie consigliata della stanza dove il 2H può essere utilizzato: da 21m² a 37m² contro 18m2 a 31m2.

Xiaomi ha ottenuto questo traguardo riuscendo a mantenere le dimensioni del dispositivo sostanzialmente invariate, operando sulla forma delle bocchette che aspirano l’aria. Xiaomi Mi Air Purifier 2S ha infatti alla base un’apertura di maggiori dimensioni. Questo viene unito ad una ventola di aspirazione con una forma più efficiente permette di trattare circa 6600 litri d’aria al minuto. La differente forma ha ridotto la rumorosità da 66 a 64 db

Il Xiaomi Mi Air Purifier 2H usano entrambi dei sensori di alta qualità, prodotti da Shiney per quanto riguarda il particolato e da Sensirion per umidità e temperatura, ma nel 2S si passa da un sistema di analisi dell’ambiente attraverso i raggi infrarossi ad uno che utilizza un laser. Questo gli permette di essere più preciso (anche se le dimensioni delle particelle trattenute dipendendo dal filtro, restano le stesse) e di fornire conseguentemente indicazioni più precise sul display.

A proposito del display, anche questo è stato migliorato nel Xiaomi Mi Air Purifier 2S. Abbiamo infatti non dei semplici LED ma anche un OLED che fornisce la quantità di PM 2.5 dell’aria, la temperatura e l’umidità, lo stato del sistema. Ci sono anche dei LED verde, arancio e rosso che segnano istantaneamente la qualità dell’aria. Queste informazioni su Xiaomi Mi Air Purifier 2S sono riportate solo dall’app.

Il resto dell’hardware non è stato modificato e le funzioni neppure. I due purificatori possono

eliminare il 99,7% delle particelle fino a 0,3 micron grazie ai loro filtri HEPA

hanno un filtro a tre strati primario (particelle più grandi), HEPA di grado H13, carbone

attivo

attivo Il filtro HEPA lavora su particelle di diametro 0,3 μm e superiori, tra cui PM 2.5, particelle di fumo, peli di animali domestici, polline e persino alcuni batteri patogeni

Il filtro ai carboni attivi assorbe formaldeide e altri prodotti chimici nocivi e anche odori determinati da ammoniaca, scatolo, acido solfidrico, indolo, tipici dei bagni. Trimetilammina, Metantiolo, Acido solfidrico, Etano (tipici dei rifiuti domestici) e Formaldeide, Ammoniaca, Radon, TVOC. (che sprigionano dalle ristrutturazioni edilizie)

presentano il monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale

Attivazione e disattivazione automatica e controllo da remoto

Hanno controllo da remoto con la app Mi Home

Sostituzione del filtro rapida (dieci secondi)

In conclusione è chiaro che il nostro consiglio non può essere che quello di acquistare Xiaomi Mi Air 2S invece che Xiaomi Mi Air Purifier 2H, soprattutto se la differenza di prezzo è quella che trovate su Amazon. L’efficienza nella pulizia dell’aria per quanto riguarda la capacità di trattenere le particelle nocive e gli odori non è superiore, ma cambia la capacità di fornire informazioni con il display e soprattutto può trattare una quantità d’aria superiore (anche se non radicalmente superiore).Infine è anche leggermente più silenzioso. Se invece doveste perdervi l’occasione di sconto he presenta oggi Amazon trovandovi di fronte 2H sensibilmente meno costoso di un 2S, allora comprate pure con fiducia perché se è la capacità di depurare che vi interessa, non ci saranno differenze di sorta.

Click qui per comprare Xiaomi Mi Air 2S a 129,90 euro (invece che 151,90 €)

Click qui per comprare Xiaomi Mi Air 2S a 119,99 euro (invece che 149,99 €)