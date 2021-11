Memorie SD, MicroSD, SSD, USB e accessori Kingston in offerta per il Black Friday

Se dovete cambiare il disco di PC o Mac e volete sostituirlo con un SSD, o se ve ne serve uno per fare una copia di backup del disco principale, oppure se state cercando una memoria microSD o una chiavetta da avere sempre in tasca con tutti i documenti più importanti…per tutte queste situazioni oggi potete approfittare delle offerte Black Friday di Kingston lanciate su Amazon.

Si parte da 16,99 euro per una chiavetta USB 3.2 da ben 128 GB, con guscio in metallo, dove poter mettere foto, video, film, musica, documenti e dati utili sia a casa che a lavoro, da trasferire e archiviare in un lampo tra un computer e l’altro. Potete perfino usarla con una doppia partizione per caricarci dentro un sistema operativo portatile come Puppy Linux in modo da avere sempre la possibilità di avviare un computer il cui disco principale è spacciato e tentare di recuperare qualche file importante.

In offerta come dicevamo ci sono anche diverse microSD di Kingston da 128 GB e 256 GB, utili non solo per espandere la memoria dello smartphone o del tablet ma, con l’ausilio di un adattatore SD, anche per aumentare la memoria di una fotocamera digitale ed avere così sufficiente spazio per scattare migliaia di fotografie e registrare video anche in 4K.

Sono poi diverse le offerte sui dischi SSD, sia portatili che interni, che vanno dai 256 GB a 500 GB e 1 TB, con cui aumentare la memoria di un computer, magari andando a sostituire un vecchio disco a piatti magnetici e ridandogli così anche vita dal punto di vista delle prestazioni, specialmente in fase di avvio.

Queste come dicevamo sono le offerte che Kingston sta lanciando in questi giorni in occasione del Black Friday: le offerte resteranno valide fino a lunedì ma le scorte sono limitate e non si può quindi escludere che qualche pezzo possa terminare prima della scadenza. Pertanto se vi serve anche solo una di queste memorie vi consigliamo di non perdere troppo tempo e portare a termine l’acquisto prima che sia troppo tardi.

Kingston KC600 SSD SKC600/256G SSD Interno 2.5″ SATA Rev 3.0, 3D TLC, Crittografia XTS AES a 256-bit In offerta a 37,99 € – invece di 64,99 €

sconto 42% – fino al 29 nov 21

Kingston XS2000 Portatile SSD 1000G -SXS2000/1000G In offerta a 129,99 € – invece di 192,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Kingston XS2000 Portatile SSD 500G -SXS2000/2000G In offerta a 269,99 € – invece di 345,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD – SKC2500M8/500G M.2 2280 In offerta a 59,99 € – invece di 112,99 €

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 960GB – SA400S37/960G In offerta a 84,99 € – invece di 90,50 €

sconto 6% – fino al 29 nov 21

Kingston SDCG3/128GB Scheda di Memoria microSD, 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30, Adattatore SD Incluso In offerta a 24,99 € – invece di 30,99 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/256GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 256 GB In offerta a 35,99 € – invece di 45,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Kingston DataTraveler 2000 DT2000/4GB Drive USB 3.0, Sicuro con Tastierino In offerta a 57,99 € – invece di 90,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash USB3.2 128 GB, con Elegante Guscio in Metallo senza Cappuccio Protettivo In offerta a 16,99 € – invece di 27,99 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).