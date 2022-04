OnePlus 10 Pro 5G, ora si ordina anche in Italia su Amazon

Il nuovo modello top di gamma svelato a fine marzo OnePlus 10 Pro 5G è finalmente disponibile all’acquisto, anche su Amazon, dove è possibile acquistarlo anche a rate, nella versione 8+128 GB a 919 Euro, e da 12+256 GB a 999 Euro.

Le caratteristiche del terminale, ovviamente, sono di fascia premium, a partire dalla fotocamera Hasselblad di seconda generazione, al processore Snapdragon 8 Gen 1 incluso, passando poi per una ricarica ultra rapida da 80 W SUPERVOOC e 50 W AIRVOOC wireless.

Tra i punti di forza del terminale c’è sicuramente la Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione che supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che permette di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è infatti in grado di scattare in pieno colore a 10 bit.

OnePlus 10 5G gode anche di una nuova fotocamera ultra-wide con campo visivo di 150°, mentre la modalità Hasselblad Pro permette di scattare in formato RAW a 12 bit su tutte e tre le fotocamere posteriori,

Le specifiche principali includono processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con un sofisticato sistema di raffreddamento passivo. Il costruttore assicura che questa soluzione permette di dissipare il calore in modo più efficiente, permettendo di sfruttare al massimo le prestazioni del processore senza surriscaldare il terminale, questo anche quando sono in esecuzione app e videogiochi esigenti in termini di prestazioni hardware.

A livello di batteria, la tecnologia Supervooc 80W permette di ricaricare completamente la batteria da 5.000 mAh, passando dall’1% al 100% in solamente 32 minuti.

OnePlus 10 Pro 5G, prezzi, colori e disponibilità

OnePlus 10 Pro è disponibile in due varianti di colore: Volcanic Black e Emerald Forest ed è vendita su Amazon a 919 euro nella versione 8+128 GB, mentre la versione da 12+256 GB costa 999 euro. In variante Emerald Forest è disponibile la versione da 12+256 GB a 999 euro.