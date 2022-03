OnePlus 10 Pro 5G punta su fotocamera Hasselblad e specifiche top

Il costruttore ha centellinato le novità principali di OnePlus 10 Pro 5G nelle scorse settimane per incrementare aspettative e attese degli utenti: ora il nuovo top di gamma OnePlus è stato ufficialmente presentato in Europa, Italia inclusa, oltre che in Nord America e anche in India.

La Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione presente su OnePlus 10 Pro 5G supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che permette di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è infatti in grado di scattare in pieno colore a 10 bit.

In questo modo, il dispositivo riesce ad elaborare 64 volte più colori rispetto agli smartphone che scattano con colori a 8 bit. Inoltre, OnePlus 10 Pro cattura le foto utilizzando la gamma di colori DCI-P3, che offre il 25% di copertura in più rispetto alla gamma di colori sRGB utilizzata su altri smartphone.

Il terminale è dotato di una nuova fotocamera ultra-wide con campo visivo di 150° e scatta foto quattro volte più ampie rispetto a quelle catturate dalle fotocamere ultra-wide da 120° di altri smartphone.

La modalità Hasselblad Pro permette di scattare in formato RAW a 12 bit su tutte e tre le fotocamere posteriori, con Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Inoltre, questa funzione supporta una nuova modalità RAW potenziata, la RAW+, che permette di scattare in RAW a 12 bit pur mantenendo le impostazioni di fotografia intelligente di OnePlus 10 Pro per catturare foto di qualità superiore con più informazioni, una migliore gamma dinamica e una migliore riduzione del rumore.

Debutta anche la modalità Movie che permette all’utente di personalizzare parametri come ISO, velocità dell’otturatore e bilanciamento del bianco prima e durante le riprese. Inoltre, la modalità Movie può registrare in un formato LOG senza un profilo preimpostato, dando agli utenti una tela bianca su cui bilanciare il colore in post produzione.

Le specifiche principali includono processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con un sofisticato sistema di raffreddamento passivo che permette di sfruttare al massimo il processore. Grazie alla tecnologia Supervooc 80W è possibile ricaricare completamente la batteria da 5.000 mAh, passando dall’1% al 100% in solamente 32 minuti. Per chi ha bisogno di energia subito, bastano 15 minuti di ricarica per una intera giornata di autonomia. Prestazioni da urlo anche per la ricarica wireless Airvooc 50W che permette una ricarica completa, sempre da 1% al 100%, in 47 minuti.

Lo schermo OLED da 6,7” con risoluzione QHD+ sfrutta la tecnologia LTPO migliorata per regolare l’aggiornamento tra 1 Hz e fino a 120 Hz in base ai contenuti visualizzati e alle app in esecuzione. Segnaliamo la modalità HyperBoost Engine per spremere al massimo i videogiochi e la nuova interfaccia utente e grafica OxygenOS 12 basata su Android 12 con design più leggero, nuove funzioni e più opzioni di personalizzazione, anche per i widget.

OnePlus 10 Pro 5G, prezzi, colori e disponibilità

In Europa, India e Nord America, OnePlus 10 Pro viene presentato in due varianti di colore: Volcanic Black e Emerald Forest. OnePlus 10 Pro sarà in vendita sul sito del costruttore e anche su Amazon a partire dal 5 aprile 2022. In variante Volcanic Black sarà disponibile la versione da 8+128 GB a 919 euro, mentre la versione da 12+256 GB a 999 euro. In variante Emerald Forest sarà disponibile la versione da 12+256 GB a 999 euro.