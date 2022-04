DeLorean, l’auto che sfida il tempo torna moderna ed elettrica

Tra le auto più famose in assoluto nella storia del cinema, un posto particolare spetta alla mitica DeLorean DMC-12 di Ritorno al Futuro: i numerosi fan della saga cinematografica, creata dal genio di Robert Zemeckis, saranno felici di apprendere che il mitico marchio e la leggendaria automobile stanno per tornare in una nuova edizione con design futuristico e soprattutto in versione completamente elettrica.

Questa volta davvero, visto che in passato più volte si è parlato di riprenderne la produzione o costruire repliche, ma finora nulla si è materializzato. Ricordiamo che la Delorean originale dei primi anni ’80 è stata prodotta solamente tra il 1981 e il 1982 per un totale di 9.200 esemplari, forse qualche centinaia in meno secondo i collezionisti. Questo perché la società DeLorean Motor Company fu sciolta dopo l’arresto per traffico di droga di John DeLorean, successivamente assolto dall’accusa.

Non tutti i fan più scatenati di Ritorno al Futuro sanno che la Delorean originale ha un legame anche con l’Italia. L’automobile è stata disegnata da Giorgetto Giugiaro, uno dei designer italiani di auto più celebri al mondo dalla cui matita sono uscite alcune delle auto più belle e ammirate.

Una società del Texas, che mantiene lo stesso identico nome dell’originale ma che con quella non ha nulla a che vedere, ha annunciato la collaborazione in corso con Italdesign di Giorgetto Giugiaro. La nuova concept car Delorean sarà svelata il 18 agosto di quest’anno e per stuzzicare l’appetito la società texana ha pubblicato la prima immagine che offre uno scorcio del lato posteriore sinistro.

Osservando attentamente alcune linee di giunzione su tetto e finestrino, lasciano immaginare la presenza delle spettacolari portiere con apertura ad ali di gabbiano, un tratto distintivo che non dovrebbe mai mancare in nessuna DeLorean, indipendentemente dall’anno di produzione e che abbia viaggiato o meno nel tempo.

