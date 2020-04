OnePlus introduce ricarica wireless a 30W: fino al 50% in mezz’ora

OnePlus accoglie finalmente la tecnologia di ricarica Warp Charge 30 Wireless. Si tratta del nome per la ricarica wireless scelta dalla società, a 30W, in grado di ricaricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti e che vedrà luce a partire da OnePlus 8, la cui presentazione ufficiale è attesa per il prossimo 14 aprile.

OnePlus è un brand globale nel settore della tecnologia mobile che non ha più bisogno di presentazioni e che presenta adesso la sua prima soluzione di ricarica wireless veloce chiamata Warp Charge 30 Wireless. Questa tecnologia verrà implementata sul top di gamma della nuova Serie 8 che sarà presentato in occasione dell’evento di lancio in live streaming il 14 aprile. La caratteristica di maggior pregio è la velocità: Warp Charge 30 Wireless è in grado di portare il dispositivo da 0 al 50% di autonomia della batteria in soli 30 minuti, offrendo così agli utenti un’esperienza di ricarica rapida, anche in versione senza fili.

Il nuovo Warp Charge 30 Wireless, spiega la società nel comunicato stampa ufficiale, non è solo una soluzione di ricarica wireless che vuole posizionarsi come tecnologia leader del settore, ma è anche uno degli sforzi innovativi del brand verso il raggiungimento di un futuro veramente wireless e senza cavi.

Al massimo della sua potenza, Warp Charge 30 Wireless può caricare un dispositivo a 30W utilizzando una serie di isolated charging pumps che assicurano una delle più alte potenze di ricarica wireless disponibili nel settore. Warp Charge utilizza un chip personalizzato per far sì che il charging dock e il telefono comunichino in maniera precisa ed efficiente.

Come spiega Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, la nuova tecnologia è stata ampliata solo dopo essere state accuratamente testata, e il raggiungimento dell’obiettivo ha richiesto 3 anni di ricerca e sviluppo.

Ricordiamo che la Serie 8 di OnePlus verrà presentata ufficialmente il 14 aprile 2020.

Potete trovare tutte le notizie su OnePlus direttamente a questo indirizzo.