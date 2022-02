OnePlus Nord CE 2 offre una velocità di ricarica da Formula 1

Dopo averlo anticipato qualche giorno fa, è arriva la presentazione ufficiale di OnePlus Nord CE 2 5G, terminale che si fregia della ricarica SUPERVOOC 65W, un chipset octa-core MediaTek Dimensity 900 e il display AMOLED fluido FHD+. Dal 3 marzo pre ordini speri su Amazon a 359 euro, con disponibilità effettiva per il 10 dello stesso mese.

OnePlus Nord CE 2 5G punta molto sulla ricarica super rapida, da vero top di gamma, senza rinunciare a caratteristiche tecniche di spessore, come un chipset più potente e fotocamere più intelligenti. Questo terminale ha molte delle caratteristiche tipiche di OnePlus, come il display AMOLED a 90 Hz, OxygenOS 11 e il supporto 5G, oltre a un design sottile e il jack per le cuffie.

Il terminale vanta la ricarica top di gamma SUPERVOOC 65W che permette di ottenere un intero giorno di utilizzo con una ricarica di appena 15 minuti. Questo grazie al supporto alla SUPERVOOC 65W, e alla batteria da 4.500 mAh, che si ricarica dallo 0 al 100% in appena 32 minuti.

Ad alimentare OnePlus Nord CE 2 c’è il chipset octa-core MediaTek Dimensity 900, realizzato con tecnologia di produzione a 6 nanometri e predisposto alle velocità di rete 5G e Wi-Fi 6. Sulla parte anteriore di OnePlus Nord CE 2 si trova un display AMOLED fluido FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre, il display di OnePlus Nord CE 2 è certificato HDR10+, per colori più ricchi e profondi sulle piattaforme supportate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

A livello multimediale, lo smarpthone può vantare di una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, composta da un sensore primario da 64 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. La fotocamera principale da 64 MP propone un’apertura di f/1.7, così da poter ottenere risultati migliori anche in condizione di scarsa illuminazione. L’hardware della fotocamera di OnePlus Nord CE 2 si combina anche con il software AI Nightscape e una modalità Ritratto migliorata con cui poter catturare scatti nitidi e facili da condividere.

Il terminale propone uno spessore di 7,8 mm, senza rinunciare al jack per cuffie da 3,5. Inoltre, OnePlus Nord CE 2 ha due alloggiamenti per le schede SIM e uno slot per microSD, con cui poter espandere la memoria del dispositivo fino ad 1 TB.

Il costruttore preinstalla la versione più ottimizzata della OxygenOS 11, mentre OxygenOS 12 sarà disponibile per il dispositivo nella seconda metà del 2022. In totale, OnePlus Nord CE 2 riceverà 2 anni di aggiornamenti della versione di Android e 3 anni di patch di sicurezza Android.

OnePlus Nord CE 2, prezzi e disponibilità

In Europa OnePlus Nord CE 2 sarà in vendita a partire dal 10 marzo, con preordini disponibili dal 3 marzo dal negozio ufficiale del marchio su Amazon; entrambe le colorazioni saranno disponibili a partire da 359 € nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.