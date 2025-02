OpenAI rafforza i legami con il governo USA

Pubblicità

A pochi giorni dall’annuncio di una versione di ChatGPT progettata per l’uso governativo negli Stati Uniti, OpenAI rafforza ulteriormente i suoi legami con il governo federale, fornendo a circa 15.000 scienziati affiliati ai National Laboratories degli Stati Uniti l’accesso ai suoi più avanzati modelli di intelligenza artificiale.

Non solo. In collaborazione con Microsoft, OpenAI implementerà il modello o1 “o un’altra variante della serie o” su Venado, il supercomputer recentemente presentato dal Los Alamos National Laboratory, alimentato dalla tecnologia NVIDIA Grace Hopper.

Secondo OpenAI, i ricercatori dei laboratori nazionali di Los Alamos, Lawrence Livermore e Sandia utilizzeranno questa tecnologia per una serie di progetti, tra cui proteggere la rete elettrica nazionale da attacchi informatici, individuare nuove terapie e metodi di prevenzione per malattie e studiare le leggi fondamentali della fisica.

C’è dell’altro, che probabilmente potrebbe fare storcere il naso. OpenAI ha specificato che i suoi modelli di intelligenza artificiale, sempre come parte dell’accordo con il governo federale, saranno impiegati anche in progetti legati alle armi nucleari. Ovviamente, l’obiettivo è quello di ridurre il rischio di guerre nucleari e garantire la sicurezza dei materiali e delle armi nucleari a livello globale.

Prima di questo annuncio, il Los Alamos National Laboratory stava già utilizzando ChatGPT per diversi motivi; ad esempio, per studiare come modelli come GPT-4o possano essere utilizzati per la ricerca bioscientifica.

Questa mossa si aggiunge a una serie di iniziative di OpenAI apparentemente volte a rafforzare i rapporti con l’amministrazione Trump. Prima la donazione di 1 milione di dollari per l’inaugurazione del presidente Trumpla, poi la partnership con SoftBank. Adesso questo.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.